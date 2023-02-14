Для Украины становится реальностью новая коалиция послевоенных гарантий безопасности

Ряд государств уже борются за право поставлять и оружие, и боеприпасы ВСУ. О новой международной конфигурации гарантий безопасности гарантирует в своем блоге политический обозреватель Орест Сохар, пишут "Комментарии".



Пока не НАТО, но уже вырисовывается конфигурация гарантий безопасности Украины

Так, британцы стремятся обойти французских и немецких конкурентов и занять "первое место в очереди" — это не пригоршня хайпа, а цитата из влиятельного британского The Telegraph. Оружейный ажиотаж, по мнению Сохара, вокруг Украины выглядит довольно интересно для мира и оптимистичен для Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

" Британцы собираются производить в Украине оружие и военные автомобили. Руководители ряда оборонно-промышленных предприятий Великобритании побывали в Киеве, чтобы застолбить перспективу производства в стране ", — приводит первый пример обозреватель .

При этом другие европейские производители оружия также ведут переговоры с украинскими властями. Немецкий концерн Rheinmetall не только стремится поставлять ВСУ новейшие танки Panther. Руководитель компании считает, что завод целесообразно строить на нашей территории.

Интерес здесь понятен: Украина превратилась в шоу-рум возможностей современного оружия, и компания стремится прорекламировать свой "девайс", находящийся на этапе прототипа. "Пантера" ("Panther KF51") официально представлена в прошлом году и смотрится покруче "Leopard – 2". У нее лучшая броня, более новая пушка с автоматом зарядки (а это минус один член экипажа), продвинутая система управления огнем, комплекс активной защиты и бортовые беспилотники ", — констатирует Сохар .

Чешская компания VOP CZ 6 февраля заключила договор с "Укроборонпромом" о производстве, ремонте и разработке бронированной техники. Кроме того, Украина уже наладила изготовление американского и израильского оружия: от винтовок до израильской электроники для отечественных танков. Также у нас будут производиться Bayraktar.

" Осталось затянуть в Украину еще производителей HIMARS, ATACMS и F-16 ", – хотя и с долей юмора, но не без основания говорит Сохар.

Ведь по словам бывшего генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена, Украина имеет долгосрочную цель — вступить в НАТО, но на пути к этому нужно обезопасить Украину таким образом, чтобы предотвратить подобные агрессии. Западные партнеры открыто говорят, что при нынешних обстоятельствах лучшей гарантией безопасности будут крепкие Вооруженные Силы Украины. Создание собственного производства оружия позволит ВСУ зависеть от западных поставок: производимые в Украине арсеналы в первую очередь будут направляться на нужды своей обороны.

Так, Валерий Залужный отметил, что для победы Украины недостаточно освобождения территорий, должно произойти такое усиление украинской армии, чтобы Россия больше никогда не напала на Украину. Создание собственных производственных линий сверхсовременного оружия для мощной украинской армии действительно может стать хорошим предохранителем.

"Киев считает наибольшей гарантией безопасности – вступление в НАТО. И это произойдет, но Североатлантический альянс – в значительной степени – политическая организация, а политики долго "запрягают". В то время как локальные договоренности с нашими ближайшими партнерами по укреплению военного арсенала Украины могут дать гораздо более быстрый и эффективный результат ", — резюмирует Орест Сохар.

Напомним, как писали "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через 2 года Украина сможет стать членом ЕС и НАТО.