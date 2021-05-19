Для каких стран ЕС открывает свои границы: подробности

Послы стран европейского содружества решили открыть свои границы для государств, не являющихся участниками Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил представитель Европарламента на брифинге в Брюсселе, передает УП.

ЕС открывает границы. Фото: Reuters

Отмечается, что такие ослабления будут действовать только для тех лиц, которые уже прошли полный курс вакцинации. Однако европейские дипломаты настаивают на том, чтобы прививки были сделаны одобренными препаратами.

Кроме этого, вскоре Совет Европы планирует расширить список стран со стабильной эпидемиологической ситуацией за пределами ЕС. Сообщается, что для этого будут применены три новых критерия, которые пока не известны.

Напомним, сейчас украинцы могут путешествовать в 107 стран мира. 18 мая в этот список добавились Греция, Кипр и Сейшельские острова.

Также 13 мая Турция смягчила условия для въезда. Турецкие власти отменили обязательное прохождение ПРЛ-теста перед пересечением границы для ряда стран, куда вошла и Украина. Детальнее — в нашем материале.

А с 17 мая Турция изменила ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.

Добавим, что 17 мая Турция вышла из полного карантина, который ввели еще 29 апреля.

Кроме того, мы сообщали, что международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.

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