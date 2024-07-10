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"Дискуссии продолжаются": США могут позволить ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

Штаты могут позволить Украине наносить удары их оружием вглубь России

10 июля 2024, 22:34
Автор:
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Марьян Ощановский
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США и Украина обсуждают возможность применения американских ракет для ударов по российской территории, сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит.

"Дискуссии продолжаются": США могут позволить ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

США и Украина - стратегические партнеры. Фото из открытых источников

Американский дипломат заявил, что США самым решительным образом осуждают атаки РФ на гражданское население Украины.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам либо в воздухе, либо ударить по ним там, где они возникают. В известном смысле это соответствует нашей политике", – сказал Кристофер Смит.

Представитель Госдепа отметил, что США тесно сотрудничают с украинскими коллегами, чтобы адаптировать и настроить помощь в сфере безопасности, чтобы противостоять российским воздушным атакам.

"Дискуссии продолжаются. Я не хочу телеграфировать россиянам какие-либо наши удары, но мы усердно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и продолжим тесно сотрудничать", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер обсудил с Киром Стармером разрешение Великобритании наносить удары ракетами Storm Shadow по военным объектам на российской территории и практическую реализацию такого решения.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что РФ смогла раздобыть боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow, и теперь изучает ее. Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором якобы показано, как инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру. Как отмечает издание, невредимая боеголовка могла быть получена от вышедшей из строя ракеты или была сбита. На видео российский военный инженер, указывая на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, заявляет, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow, известная также под французским обозначением Scalp.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/derzhdep-pro-vijnu/7692646.html
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