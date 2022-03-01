Дипломаты демонстративно покинули зал во время выступления Лаврова в ООН (ВИДЕО)

Представители дипломатического корпуса во время видеовыступления российского министра иностранных дел на заседании ООН все вместе покинули зал. Об этом сообщает постоянный представитель нашей страны в этой международной организации Сергей Кислица.

Дипломаты просто покидали зал (фото из открытых источников)

По его словам, достаточно слушать безумие военных преступников. Представители международного сообщества будут слушать их в Международном трибунале, когда они будут отвечать за военные преступления Путина.

Как информирует Guardian, представительница украинского дипломатического корпуса Евгения Филиппенко, которая тоже была в этот момент в зале, поблагодарила коллег из разных стран мира за поддержку, которую в это непростое время они выражают Украине.

"Искренне спасибо за это замечательное проявление поддержки украинцев, борющихся за свою независимость", — адресовала эти слова благодарности дипломатам Евгения Филиппенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из — за вторжения в Украину экономика РФ на грани . Когда Россия будет реально испытывать финансово-экономические последствия своего открытого нападения на Украину? Что еще предстоит сделать цивилизованному миру, чтобы уничтожить агрессора экономически? Каковы последствия в долгосрочной перспективе? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. У России еще есть резервы, ресурс. Есть фонд благосостояния, золотовалютные резервы. Правда, только около половины – остальные "заморожены". Есть золото. Но его будет проблематично продать, потому что покупатели, учитывая санкции, вряд ли отважятся на такие операции с РФ.

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