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Дипломаты демонстративно покинули зал во время выступления Лаврова в ООН (ВИДЕО)

Дипломаты отказались слушать ложь Лаврова

сегодня, 16:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители дипломатического корпуса во время видеовыступления российского министра иностранных дел на заседании ООН все вместе покинули зал. Об этом сообщает постоянный представитель нашей страны в этой международной организации Сергей Кислица.

Дипломаты демонстративно покинули зал во время выступления Лаврова в ООН (ВИДЕО)

Дипломаты просто покидали зал (фото из открытых источников)

По его словам, достаточно слушать безумие военных преступников. Представители международного сообщества будут слушать их в Международном трибунале, когда они будут отвечать за военные преступления Путина.

Как информирует Guardian, представительница украинского дипломатического корпуса Евгения Филиппенко, которая тоже была в этот момент в зале, поблагодарила коллег из разных стран мира за поддержку, которую в это непростое время они выражают Украине.

"Искренне спасибо за это замечательное проявление поддержки украинцев, борющихся за свою независимость", — адресовала эти слова благодарности дипломатам Евгения Филиппенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что изза вторжения в Украину экономика РФ на грани . Когда Россия будет реально испытывать финансово-экономические последствия своего открытого нападения на Украину? Что еще предстоит сделать цивилизованному миру, чтобы уничтожить агрессора экономически? Каковы последствия в долгосрочной перспективе? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. У России еще есть резервы, ресурс. Есть фонд благосостояния, золотовалютные резервы. Правда, только около половины – остальные "заморожены". Есть золото. Но его будет проблематично продать, потому что покупатели, учитывая санкции, вряд ли отважятся на такие операции с РФ.


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Источник: https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1498627568529981441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498627568529981441%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F01%2Fukraine-russia-la
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