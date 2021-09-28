Дипломат: уровень международного доверия к нынешнему руководству Украины есть беспрецедентным

Во внешней политике президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы абсолютно все беспрецедентное, субъектное и впервые увиденное. Субъектность Украины при этой власти – беспрецедентна. Отношения с партнерами – тоже беспрецедентны. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский дипломат Даниил Лубкивский.

Даниил Лубкивский Фото: фейсбук Даниила Лубкивского

"Вчера, впрочем, оказалось, что эта команда также лелеет беспрецедентные намерения избавиться от зависимости от этих партнеров. Потому что зачем считаться с их мнением? Их надо вести за собой! Судя по всему, беспрецедентным есть также уровень международного доверия к нынешнему руководству Украины. А почему? Потому что впервые в нашей истории они беспрецедентно придерживаются слова. Почитайте заявления Государственного департамента!", – отметил Даниил Лубкивский.

Дипломат добавил, конечно, есть определенные нюансы: состояние выполнения договоренностей с Белым Домом, "Северный поток-2", коллапс отношений с Венгрией и победа пиара над содержанием несколько искажают картину. Но это мелочи. Так, видимо, считают на Банковой, не обращая внимание на такие пустяки. Потому усилия по исправлению этой беспрецедентности тоже должны стать беспрецедентными.

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