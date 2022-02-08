Дипломат рассказал, в каком случае не избежать большой войны с миллионами жертв

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Кравцев Сергей
Обсуждение Украины за спиной самой Украины очень опасно тем, что Россия выводится из категории государства-террориста. Это может привести к тому, что от российской агрессии пострадает намного больше людей, нежели сейчас. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан.
Танки. Фото из открытых источников
По его мнению, обсуждать следует Россию и российский вопрос. Ведь именно Россия незаконно держит свои войска и парамилитарные группировки на территориях из десятка государств как минимум, оккупировала территории Украины, Грузии и Молдовы, вмешивается во внутренние дела многих суверенных государств, поддерживает всевозможные диктаторские режимы, угрожает великой войной всему миру, убивает неугодных ей людей своей территории и на территории многих других государств, устраивает энергетические, пограничные, кибер и другие кризисы, и вообще ведет себя как типичное государство – террорист.
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