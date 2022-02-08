Дипломат рассказал, в каком случае не избежать большой войны с миллионами жертв

Обсуждение Украины за спиной самой Украины очень опасно тем, что Россия выводится из категории государства-террориста. Это может привести к тому, что от российской агрессии пострадает намного больше людей, нежели сейчас. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан.

Танки. Фото из открытых источников

"Когда в очередной раз в СМИ звучат фразы типа "обсудили Украину", "украинский вопрос", "внутриукраинский конфликт" и тому подобное, просто коробит. Как будто Украина на кого-то напала, кого-то кошмарит, держит свои войска на чьей-то территории, воюет сама против себя, бряцает военными мышцами вблизи чьих-то границ или вмешивается в чьи-то внутренние дела. Нет. И еще раз нет!", – отметил Вадим Трюхан.

По его мнению, обсуждать следует Россию и российский вопрос. Ведь именно Россия незаконно держит свои войска и парамилитарные группировки на территориях из десятка государств как минимум, оккупировала территории Украины, Грузии и Молдовы, вмешивается во внутренние дела многих суверенных государств, поддерживает всевозможные диктаторские режимы, угрожает великой войной всему миру, убивает неугодных ей людей своей территории и на территории многих других государств, устраивает энергетические, пограничные, кибер и другие кризисы, и вообще ведет себя как типичное государство – террорист.

"И останавливать надо наконец-то Россию, а не Украину или еще кого-нибудь. Иначе, — не избежать уже и большой войны с жертвами, количество которых будет считаться уже в десятках и даже не в сотнях, а в миллионах, а не тысячах, как сейчас. Начинать же следует именно с внедрения практики, в любых разговорах, на любых консультациях, переговорах и т.п., использование правильной терминологии и называния вещей своими именами", – подытожил дипломат.

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