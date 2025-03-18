Диктатура заполонила мир: что изменилось в 2024 году

Диктатура распространяется по миру — только 6,6% населения мира живет в полностью демократических странах. В 2023 году этот показатель был 8%, а десять лет назад – показатель достигал 12,5% десять лет назад. И большая часть населения мира — ныне два из пяти человек — живет при авторитарном правлении. Глобальное среднее значение упало до нового рекордно низкого уровня 5,17 по сравнению с 5,55 в 2015 году. Об этом говорится в ежегодном исследовании Индекс демократии, которое обнародовала группа Economist Intelligence Unit (EIU).

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По данным отчета, состояние глобальной демократии находится на самом низком уровне за 20 лет: в 2024 году 83 страны снизили свои показатели демократии.

Норвегия 16-й год сохраняет позицию самой демократической страны мира. США остаются "демократией с недостатками" с 2016 года, занимая 28-е место среди 167 стран в Индексе глобальной демократии Economist Intelligence Unit.

Франция и Южная Корея превратились в "демократии с недостатками" из-за политической турбулентности и ухудшения доверия населения к правительству.

С другой стороны, Португалия, Эстония и Чехия превратились в "полную демократию". В случае Португалии фискальная дисциплина и преуспевающий туристический сектор способствовали улучшению оценки страны.

Украина в 2024 году была "гибридным режимом".









Шкала оценок:

1–3 – Авторитарный режим

4–5 – Гибридный режим

6–7 – Дефектная демократия

8–9 – Полная демократия

Напомним, что портал "Комментариев" писал об угрозах торговых войн и установлении тарифов на импорт в США. В результате неуверенности аналитики ухудшили расчеты глобального роста на 2025 и 2026 годы.







