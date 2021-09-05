Диагностика одного дня, оборудование и препараты от COVID-19: о чем договорились Украина и США

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашения с американскими компаниями о сотрудничестве в сфере медицины. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.



Ляшко подписал соглашения о сотрудничестве с компаними США, фото Facebook

В частности, речь идет о трех мощных компаниях: американскую многоотраслевую корпорацию General Electric, один из крупнейших производителей медицинского оборудования Medtronic и транснациональную фармацевтическую компанию MSD.

С General Electric Украина договорилась о техническом новейшем оборудовании для больниц. Отмечается, что устанавливать такое оборудование будут в учреждениях, которые модернизируются через программу "Большая стройка".

С помощью новейших технологий планируют улучшить процедуру диагностики рака молочной железы, которая будет проходить по принципу "диагностика одного дня".

Кроме этого, такой принцип будет распространен и на другие скрининговые программы. Планируется в рамках сотрудничества расширить производство в Украине радиофармацевтических препаратов с изотопами, которые используются для диагностики.



Министерство договорилось с компанией Medtronic о сотрудничестве в сфере борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Планируется, что некоторые медицинские средства компании начнут производить в Украине с привлечением государственных инвестиций.

Компания MSD будет поставлять препарат Молнупиравир. Это лекарство еще тестируется, проходит 3-ю стадию исследований. Однако лекарство будут использовать для борьбы с COVID-19.

Украина будет импортировать больше инновационных лекарств и иммунобиологических препаратов. Также Виктор Ляшко обсудил с представителями компании трансфер технологий производства вакцин.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные штаты предоставят Украине два вида инновационных препаратов для больных COVID-19.

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