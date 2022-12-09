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Девятый пакет санкций ЕС: как он повлияет на Россию

Эксперты спрогнозировали влияние новых ограничений на РФ

сегодня, 12:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против России из-за широкомасштабной агрессии против Украины. В частности, планируется добавить в санкционный список еще около 200 физических и юридических лиц. Это российские вооруженные силы, а также оборонно-промышленные предприятия, члены Государственной Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии.

Девятый пакет санкций ЕС: как он повлияет на Россию

Санкции нацелены на добывающие отрасли. Фото: https://pixabay.com/


"Этот список охватывает ключевые фигуры, причастные к жестоким и умышленным ракетным ударам России по мирному населению, в похищении украинских детей в Россию и в хищении украинской сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении ЕК.


Кроме того, новые ограничения распространяются еще на три российских банка. Также вводится новый экспортный контроль относительно товаров двойного использования, включая ключевые химические, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты, которые могут быть использованы российской военной машиной.


“В-четвертых, мы перекроем доступ России к всевозможным дронам и беспилотным летательным аппаратам. Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могут поставлять беспилотники в Россию”, — цитирует пресс-служба слова главы ЕК Урсули фон дер Ляйен.


Кроме того, под санкции попадут четыре пропагандистских телеканала. Вместе с тем, Европа планирует ввести ограничения против российского энергетического и горнодобывающего секторов, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.


Какого эффекта от санкций следует ожидать


По мнению экономиста Александра Охрименко, введение дополнительных ограничений на инвестиции в добывающую отрасль создаст сложности для восстановления Россией этой отрасли.


“В будущем если какой-нибудь инвестор из Европы захочет инвестировать в отрасль, которая связана с добычей полезных ископаемых, это будет запрещено. Без зарубежных инвестиций, технологий отстроить отрасль абсолютно нереально”, — сказал он.


Политолог Виталий Кулик отметил, что европейские санкции не влекут за собой немедленного результата, поэтому не стоит ожидать изменения расклада сил.


“Это подавление отдельных сегментов российской экономики шаг за шагом. Например, благодаря европейским санкциям российская добыча нефти и газа упала на многие позиции. Это существенно сказывается на возможности применить новые технологии для бурения глубоких залежей нефти и газа. Они надеялись выйти на добычу газа в Заполярье в 2022 году. Но ни технологий, ни инвестиций для этого у них нет”, — подчеркнул политолог.


Голосование за новый пакет санкций состоится на следующей неделе.





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