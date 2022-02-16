Депутат британского парламента Тобиас Элвуд выступил в Верховной Раде: о чем говорил

Тобиас Элвуд, глава комитета по обороне и депутат британского парламента прибыл с визитом в Киев и посетил Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Фото иллюстративное / из открытых источников

Британский политик приехал, чтобы встретиться с украинскими властями и оппозицией. Тобиас Элвуд полностью поддерживает инициированное нардепами постановление об "обеспечении закрытого неба для нашей страны от возможных атак с воздуха от России", добавила депутат и глава партии "Голос" Кира Рудык.



"Я очень рад быть здесь в это важное время, чтобы подтвердить, что мы поддерживаем Украину в этот момент. Я хочу поздравить украинцев, которые консолидировались для отпора. Я рад сказать, что Запад наконец-то начал понимать ситуацию, в которой находится Украина, и я надеюсь, что еще не поздно засвидетельствовать, что мы будем и дальше оказывать полную поддержку Украине, в которой она будет нуждаться. Ситуация с безопасностью в Украине — это ситуация с безопасностью в Европе. Очень важно, чтоб США, Великобритания, Франция и Германия "смотрели в одном направлении". Потому что мы сможем противостоять России, только если объединим усилия. Очень важно держаться вместе, потому что только вместе мы сильные", — сказал Элвуд во время выступления в парламенте.

Также, как пояснила и перевела его слова Кира Рудик, политики вместе с британским депутатом будут обсуждать дополнительные возможности по оказанию поддержки и помощи Украине от Британии в ближайшие недели. Именно для обсуждения этих вопросов прилетел мистер Элвуд в Киев.



Британец также подчеркнул в своей речи важность создания союза между Украиной, Британией и Польшей и предположил, что к нему могут присоединиться и страны Балтии.

По его словам, Британия поддерживает идею о закрытой воздушной зоне над Украиной на случай агрессии со стороны России,. Это должно стать еще одним ответом Путину, чтоб он понял, что за Украиной стоят сильные партнеры.



Как сообщал портал "Комментарии", в правительствах европейских стран отреагировали на возможность признания "ЛДНР" Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!