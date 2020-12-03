Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19383.00
ETH/USD
615.41
LTC/USD
88.53
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Денис Шмыгаль рассказал когда Украина получит транш МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. Поэтому, в МВФ нет претензий к работе правительства. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалина Георгиева.
Но есть некоторые вопросы, которые вызывают у представителей Фонда беспокойства. Например, они с недоверием приняли смену главы НБУ. Но после его визита в Вашингтон и общения с международными партнерами ситуация разрешилась.
Кроме того, из-за незаконного решения Конституционного суда по е-декларированию возник антикоррупционній кризис, который также смутил послов стран G7, и МВФ.
И если даже произойдет задержка транша, по словам премьера, Украина сможет временно держать экономику Украины "на плаву".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости