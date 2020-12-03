Денис Шмыгаль рассказал когда Украина получит транш МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. Поэтому, в МВФ нет претензий к работе правительства. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалина Георгиева.

Но есть некоторые вопросы, которые вызывают у представителей Фонда беспокойства. Например, они с недоверием приняли смену главы НБУ. Но после его визита в Вашингтон и общения с международными партнерами ситуация разрешилась.

Кроме того, из-за незаконного решения Конституционного суда по е-декларированию возник антикоррупционній кризис, который также смутил послов стран G7, и МВФ.

"Вопрос с КС пока остается на повестке дня и его нужно решать на законодательном уровне. Все ветви власти консолидировано работают над решением этого вопроса ", — отметил чиновник.

И если даже произойдет задержка транша, по словам премьера, Украина сможет временно держать экономику Украины "на плаву".

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней со дня подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 выполнен. Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениями. Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", — заявил политик.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. Кроме того, Шмыгаль рассказал о самых достижения правительства под его председательством.





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