"Дело Байдена" и Украина: на что рассчитывают политики

Смена власти в США окажет влияние на весь мир, считают аналитики. Однако, приходом к власти Джо Байдена могут в своих целях воспользоваться некоторые украинские политики, поскольку в "деле Байдена" отметились представители украинского политикума. О том, кто может стать выгодополучателем и кто пострадает от возможных кулуарных игр с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Привлечение внешних сил таит свои опасности"

По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, бенефициарами, которые будут пытаться активно использовать факт президентства Байдена в Украине, станет группа так называемых соросят. К ней у нас условно относят представителей "Голоса", а также часть отставленного Кабмина Гончарука. Такого рода политики, отмечает эксперт, и ранее пытались привлекать внешние силы для влияния на внутриукраинские дела.

"Другие политики, в том числе из окружения пятого президента Петра Порошенко, мне кажется, будут более осторожно относиться к тому, чтобы привлекать внешние силы к сведению счетов со своими политическими оппонентами, — продолжает Михаил Дяденко. — Как показал опыт депутата Андрея Деркача и бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко (сотрудничали с адвокатом президента США Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани, пытаясь добывать компромат на Джо Байдена и его сына Хантера – прим. ред.), даже если ты пытаешься помочь представителями действующей американской администрации, можешь нарваться на санкции. В США в принципе не любят, когда кто-то пытается влиять на их внутренние дела. Это — своего рода медвежья услуга для американских политиков со стороны украинцев. Потому, подчеркиваю, окружение Порошенко или других политиков (кроме соросят) вряд ли будут пытаться как-то использовать "фактор Байдена" для сведения с кем-то счетов. Да и вряд ли бы у них это вышло".

То же самое, подчеркивает эксперт, касается окружения Зеленского.

"И он, и представители его офиса, его команды, достаточно осторожно себя вели и во время попытки демократов устроить Трампу импичмент (после телефонного разговора с Зеленским), и во время попыток республиканцев добыть компромат на Байдена. Такая разумная осторожность, полагаю, будем присуща нашему высшему руководству и впредь", — отмечает Михаил Дяденко.

"Скорее всего, дело Байдена сольют"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что США при президенте Байдене будут носителями гибридной дипломатии.

"О чём речь? На деле будет продолжаться работа над военными поставками нашей армии, но одновременно коммуникация с украинской властью будет очень ограниченной. Яркий пример — приглашение на инаугурацию Байдена бывшего президента Украины — Петра Порошенко. Считаю, что в качестве "жеста доброй воли" в условном "деле Байдена" резко не найдут состава преступления Хантера Байдена. Убежден, что поможет в этом господину Зеленскому его "верный генерал" госпожа Венидиктова (генпрокурор Ирина Венедиктова — ред.) Она должна показать свою "эффективность" и тому подобное", — размышляет политэксперт.

Дмитрий Гаврилюк не думает, что из-за "дела Байдена" в Украине могут полететь чьи-то головы.

"Скорее всего, это дело "сольют" — и скажут, что ничего не было, доказательств нет, — прогнозирует он. — Единственное — это следователи, которые вели это дело, резко станут не компетентными персонами, которых можно будет "списать". Предположу, что главная линия поведение ЗеКо (Зеленского и компании) — это вообще не комментировать ситуацию с этим делом в ближайшее время. А то и вообще".

Как сообщал портал "Комментарии", YouTube удалит все новые видео, в которых утверждается, что президент Дональд Трамп проиграл выборы в США Джозефу Байдену из-за мошенничества или ошибок, сообщил в среду в своем блоге YouTube.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!