Делаем все возможное: Кулеба рассказал об экспорте продуктов питания в Либерию

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Нарожный Дмитрий
Украина прилагает максимальные усилия для экспорта
продовольственных продуктов в Либерию. Об этом в переговорах с главой МИД Либерии Ди Максвеллом
Кемаем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Либерия считается самой бедной страной Западной Африки. Фото: The Washington Post
Как написал глава украинского МИДа на своей
странице в Twitter, Российская федерация должна прекратить
блокаду украинских портов и прекратить подрыв мировой продовольственной
безопасности.
"Поговорил с моим либерийским коллегой Ди Максвеллом Кемаем. Благодарен за поддержку Либерии в рамках ООН. Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продукты питания на африканские рынки, но Россия должна прекратить незаконную блокаду украинских морских портов и прекратить подрыв глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.
Либерия считается самой бедной страной Западной
Африки и состоит на третьем месте в мире по этому
показателю.
Согласно официальным данным, в Либерии уровень безработицы составляет 85% населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире.
Напомним, в начале мая текущего года в Украину с официальным визитом прибыл член Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джон Стенхайсен.
В ходе своего визита он заявил, что большинство африканцев выражают поддержку украинцам, которые борются против оккупантов за свою свободу и пытаются не допустить продовольственной катастрофы в мире, засевая поля и налаживая экспорт зерна в Африку и Азию через страны Европы.
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