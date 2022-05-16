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Делаем все возможное: Кулеба рассказал об экспорте продуктов питания в Либерию

Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продукты питания на африканские рынки

сегодня, 10:05
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Украина прилагает максимальные усилия для экспорта продовольственных продуктов в Либерию. Об этом в переговорах с главой МИД Либерии Ди Максвеллом Кемаем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Делаем все возможное: Кулеба рассказал об экспорте продуктов питания в Либерию

Либерия считается самой бедной страной Западной Африки. Фото: The Washington Post

Как написал глава украинского МИДа на своей странице в Twitter, Российская федерация должна прекратить блокаду украинских портов и прекратить подрыв мировой продовольственной безопасности.

"Поговорил с моим либерийским коллегой Ди Максвеллом Кемаем. Благодарен за поддержку Либерии в рамках ООН. Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продукты питания на африканские рынки, но Россия должна прекратить незаконную блокаду украинских морских портов и прекратить подрыв глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

Либерия считается самой бедной страной Западной Африки и состоит на третьем месте в мире по этому показателю.

Согласно официальным данным, в Либерии уровень безработицы составляет 85% населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире.

Напомним, в начале мая текущего года в Украину с официальным визитом прибыл член Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джон Стенхайсен.

В ходе своего визита он заявил, что большинство африканцев выражают поддержку украинцам, которые борются против оккупантов за свою свободу и пытаются не допустить продовольственной катастрофы в мире, засевая поля и налаживая экспорт зерна в Африку и Азию через страны Европы.

В частности, он подчеркнул, что более десяти миллионов африканцев просмотрели документальный фильм об Украине, которой необходима поддержка всего мира в борьбе против оккупантов.


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1525477127612678146
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