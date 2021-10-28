Дефицит рабочей силы в Европе: где рады видеть украинских мигрантов

В октябре 2021 года "Федеральное объединение малых и средних предприятий Германии" сообщило об острой нехватке квалифицированных специалистов на рынке труда и призвало немецкое правительство содействовать целенаправленной иммиграции. Одновременно в парламенте Польши работают над поправками в закон об иностранцах, которые облегчат условия трудоустройства и проживания украинцев. "Комментарии" разбирались, с чем связан спрос на иностранную рабочую силу в европейских странах вопреки коллапсу целых отраслей в результате пандемии коронавируса и где именно трудовые мигранты из Украины могут быть наиболее востребованными.



Дефицит рабочей силы. Фото: Pixabay





Что происходит на рынке труда Европы?





Дефицит квалифицированной рабочей силы стал одним из общеевропейских трендов 2021 года. Нехватка специалистов в ряде специфических отраслей, как здравоохранение или информационные технологии и телекоммуникации, наблюдается с 2013 года, но пандемия коронавируса усугубила проблему и подстегнула спрос на рабсилу в других секторах.

Аналитики Тина Вебер и Драгош Литеи пришли к выводу, что несмотря на то, что безработица остается одной из наиболее серьезных проблем Европы, рабочих рук не хватает в производственном и строительном секторе в странах Центрально-Восточной Европы. По их наблюдениям, нехватка работников повлекла за собой сокращение производства в 39% случаев на промышленных предприятиях и заказов в 42% случаев на строительных фирмах. Вебер и Литеи полагают, что под влиянием процесса декарбонизации экономики в странах-членах ЕС, потребуются дополнительные работники в сфере строительства, энергетики, производства, транспорта.

Свою роль сыграл человеческий фактор: на карантине у европейцев выработалась привычка не слишком усердно работать и вести размеренный, расслабленный образ жизни. По информации аналитика Пола Тейлора, в Европе на карантине стали практиковаться схемы временной занятости, позволяющие многим работникам иметь финансовую подушку безопасности без полноценного возвращения на рынок труда. Всему виной различные преференции, предоставленные государством во время неоплачиваемых отпусков. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 38 странах-членах заняты на 20 млн человек меньше, чем до начала пандемии коронавируса. Из них 14 млн числятся как безработные. Количество молодых людей, которые вообще не работают и не учатся, увеличилось на 3 млн человек.

Директор по вопросам занятости, труда и социальных отношений Организации экономического сотрудничества и развития Стефано Скарпетта считает, что дистанционная работа из дому и частичная занятость изменили поведение работников, особенно на высокооплачиваемых работах. Просидев почти два года дома, европейцы пересмотрели свое отношение к работе и теперь уделяют больше внимания таким деталям, как расстояние до рабочего места и самому характеру занятости. За время пандемии сократилось количество неплохо оплачиваемых вакансий продавцов в магазинах, но увеличилось число предложений в колл-центрах или службах доставки, так как больше людей стали заказывать продукты и потребительские товары по интернету.

К тому же, как подчеркивает аналитик Пол Тейлор, многим трудовым мигрантам из стран Центрально-Восточной Европы пришлось вернуться домой во время карантина и найти там работу. Поскольку в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии выросла зарплата они больше не хотят ездить на заработки. До недавнего времени именно выходцы из Центрально-Восточной Европы были основным источником дешевой рабсилы в странах Западной Европы. В частности, по состоянию на июль 2020 года в Великобритании проживали свыше 800 тыс. поляков, а в Германии их численность превышает 2 млн. человек.

В последние десятилетия в Европе растет количество бездетных семей (child free families), которые воздерживаются от продолжения рода из-за проблем со здоровьем, нехватки денег или в силу стремления жить в свое удовольствие и не брать на себя лишнюю ответственность. По данным ВВС, в Греции, Испании, Италии свыше 20% женщин, рожденных в нач. 70-х, не имеют детей. В странах Западной Европы данный показатель составляет 18%, а в Северной Европе – 15%.

Достаточно "миллениалов", рожденных в 1981-1996 годах, при всем желании завести детей, не могут этого себе позволить, так как им не хватает денег, и они вынуждены разрываться на трех работах. Рожать или не рожать – личное дело каждого, но факт на лицо: рынки труда европейских стран не восполняются за счет естественного прироста населения. Похожий кризис рождаемости наблюдался в Европе после окончания Первой Мировой войны (1914-1918 годы), когда миллионы мужчин репродуктивного возраста погибли на фронте.





Как европейцы решают кадровый вопрос?





Варианты решения проблемы кадрового голода в Европе разняться в зависимости от отношения к миграции в экспертных и политических кругах. Например, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" выступает за то, чтобы закрыть границы для мигрантов и беженцев, а аргументы в пользу привлечения рабсилы из-за рубежа воспринимает в штыки. В партии считают, что компании используют иммиграцию как повод для снижения зарплаты немецким работникам. Ни для кого не секрет, что трудовые мигранты соглашаются работать за меньшие деньги, чем граждане принимающей страны.

Аналитики Тина Вебер и Драгош Литеи предлагают восполнить дефицит рабсилы путем повышения привлекательности трудоустройства в специфических регионах и отраслях. По их мнению, нужно устранить барьеры, которые ограничивают доступ на рынок труда инвалидам, женщинам, этническим меньшинствам. Вебер и Литеи рекомендуют европейским правительствам содействовать повышению эффективности служб по развитию персонала и рекрутингу, которые должны решать проблему несоответствия навыков соискателя и предотвращать уход потенциальных кадров с рынка труда.

Похожая проблема существует в Украине, где кадровики зачастую стремятся найти готового специалиста для своего клиента. Даже не вникая в резюме соискателя, HR-менеджеры предлагают ему вакансии, которые не соответствуют его уровню квалификации и опыту работы, напрасно отнимая драгоценное время. Вместо того, чтобы убеждать работодателей заниматься обучением более-менее подходящих соискателей на специфические вакансии, требующие многозадачности, стрессоустойчивости и инициативности кандидата, и создавать привлекательные условия труда, недобросовестные рекрутеры отрабатывают свой хлеб создавая видимость активной деятельности, предлагая компаниям всех подряд.

Более простым и популярным решением проблемы дефицита кадров остается привлечение большего количества мигрантов, особенно в странах, где существует проблема старения рабсилы и сокращения населения. В марте 2020 года ответственный за трудовую политику немецкий парламентарий из либеральной "Свободной демократической партии" Йоханнес Фогель предложил привлекать в Германию высококвалифицированных работников и внедрять иммиграционную систему, основанную на баллах.

Такая система существует в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, а с недавних пор в Великобритании. Туда могут мигрировать иностранцы, которые проходят особые тесты и наберают количество баллов выше порогового уровня. Система начисления баллов отталкивается от уровня образования, владения языком, благосостояния, наличия связей с принимающей страной и предложения по работе у потенциального иммигранта. В "Федерации профсоюзов Германии" призывают депутатов оперативно разработать общегосударственные стандарты, которые позволят иностранцам легально мигрировать в страну и работать продолжительное время.





Куда податься украинским мигрантам?





В Германии настоящий клондайк для иностранных работников. По словам главы "Федерального агентства по трудоустройству" Детлефа Шиле, чтобы залатать дыры на немецком рынке труда ежегодно необходимо привлекать 400 тыс. квалифицированных трудовых мигрантов. По мнению исполнительного директора "Федерального объединения малых и средних предприятий Германии" Маркуса Йегера, Германии нужно еще больше работников – 1,2 млн человек. По данным "Института экономики Германии", самыми востребованными сегодня на рынке труда являются социальные педагоги, которые работают в реабилитационных центрах, детских домах, интернатах, персонал по уходу за престарелыми и больными людьми, инженеры-строители, специалисты по сантехнике и отоплению, водители грузового транспорта.

В Великобритании после выхода из Евросоюза и под влиянием пандемии коронавируса образовался дефицит 90 тыс. водителей грузовиков и мясников в супермаркетах. В течении года Туманный Альбион покинули 25 тыс. шоферов из числа граждан стран-членов ЕС. Британскому правительству пришлось подключать армию для своевременной доставки топлива на автозаправочные станции. К тому же, рост популярности сервисов доставки требует большего количества водителей. Кабмин Великобритании планировал выдать 100 тыс. краткосрочных трудовых виз для водителей грузового автотранспорта и мясников, чтобы справиться с объемами доставки товаров в канун Рождества (25 декабря).

В Польше, где уже трудятся 1,5 млн украинцев, не хватает работников на продовольственных предприятиях, в строительных фирмах и в сфере логистики. Замдиректора "Польского экономического института" Андржей Кубисяк считает, что спрос на рабсилу в Польше остается высоким потому, что во время карантина пострадали преимущественно предприятия в сфере туризма, общепита, развлечений, гостиницы, доля которых в ВВП и на рынке труда не значительна. Экономисты Рафаль Бенеки и Давид Пачуки связывают спрос на рабсилу с увеличением заказов на промышленных предприятиях.

Потому в планах правительства Польши увеличить сроки разрешения на работу для украинцев с 6 до 24 месяцев, упростить процедуру получения вида на жительство и выдавать карту быта работникам предприятий стратегического значения в кратчайшие сроки. В Польше на локальном уровне внедряются программы по социальной интеграции украинцев. Например, в городе Ополе 90% всех трудовых мигрантов являются украинцами. Местные власти создали Центр по интеграции иностранцев, планируется привлечь общественные организации для проведения информационных курсов для заробитчан.

В Нидерландах не хватает, как минимум, 100 тыс. сезонных работников, по данным рекрутингового агентства Randstad. Кадровый голод испытывает транспортный сектор. Железнодорожная компания ProRail сократила отправки поездов из-за нехватки сотрудников. Энергетической компании Alliander также столкнулась с нехваткой кадров. Удвоилась потребность в водителях грузового автотранспорта и логистах.

При этом, безработица в Украине за время карантина выросла до 10%. В начале года не у дел находилось 1,5 млн человек. Существуют все условия для безвозвратного оттока работоспособного населения за рубеж, что не может не вызывать беспокойство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главном финансовом документе Украины и чем он является на самом деле: бюджетом развития или бюджетом проедания.

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