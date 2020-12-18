Дедлайн для новых послов от Зеленского: какие задачи предстоит решить украинским дипломатам

Язык
Coinspot 18.12.2020
BTC/USD
22949.79
ETH/USD
649.78
LTC/USD
108.92
НБУ 18.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский дал новым
послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении
(иначе они могут потерять свои должности), а также назвал главный
внешнеполитический приоритет (установление мира и восстановления
территориальной целостности Украины). Что в этом направлении могли бы реально
сделать наши дипломаты? Почему этого не сделано до сих пор? Насколько актуальны
такие наставления от Зеленского? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По мнению доктора политических наук,
профессора Валентина Якушика, в истории с нравственными (и общеполитическими)
наставлениями президента Зеленского украинским дипломатам высшего ранга есть
два основных смысловых пласта (уровня).
"Первый. Это полностью логичный и давно
апробированный практикой многих стран с "переходной экономикой" и (как правило,
пока ещё) не очень высоким весом в мировой экономике и политике –
"экономизация" своей внешней политики, сосредоточение внимания, прежде всего,
на прагматических целях развития хозяйственных связей с окружающим миром и
привлечении в свою страну всего действительно живого, динамичного и
перспективного из этого "внешнего" мира. А поддержание мира в своей стране и
обеспечение благоприятных мирных внутренних условий существования социума – это
элементарное концептуальное требование для признания любого современного
государства в качестве реального, а не чисто виртуального или "обманного"
псевдогосударства с ретроградными базовыми характеристиками, скрывающими за
личиной якобы государственных структур совершенно иные сущности (хотя и
однопорядковые с государством в общем перечне возможных форм организации власти
в обществе)", – поясняет эксперт.
Валентин Якушик уверен, что большую
историческую ошибку и даже преступление перед своим народом (а часто и миром в
целом) совершают те, кто вопреки логике мирного сосуществования в национальном
плюралистическом обществе и во внешней среде социума начитают разжигать
внутренние антагонизмы — и предоставляют территорию своей страны и
культурно-политическое пространство сознания своего народа для безжалостных и
разрушительных идеологических и геополитических битв.
"А второй пласт (уровень) затрагиваемой
проблемы – это наличие (или отсутствие) реальных намерений и целевых установок,
а не просто описания неких очертаний "пути", иногда предельно
идеологизированного, иногда просто наполненного банальностями. Если намерения и
цели, хорошо продуманные программы и проекты подменяются словоблудием, пустой
болтовнёй, то ясно чего стоят подобные "стратегии" и наставления о том, как их
осуществлять. Ведь с древнейших времён известно: "Кто не знает, в какую гавань
плыть, для того нет попутного ветра". Так говорил два тысячелетия тому римский
государственный деятель, философ-стоик Сенека Луций Анней. И эти слова во все
века подтверждала жизнь", — резюмирует Валентин Якушик.
После подобных заявлений Зеленского
складывается впечатление, что полтора года президент Украины ничего не замечал
или просто был в другой стране. И вовсе не президентом. Такое считает
политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
"Я не буду напоминать, сколько времени у нас
уже в бытность Зеленского президентом кандидаты на должности послов на важных
для Украины направлениях ожидали своего назначения. Как и наши международные
партнёры… Увы, такая практика затягивание с назначением послов имела место при
всех президентах Украины, — отмечает Максим Яли. — Другой вопрос, что
обстоятельства изменились в худшую сторону. И глава державы, ответственный по
Конституции за внешнюю политику, сам должен показывать пример оперативности
действий (не в ущерб эффективности, конечно)".
Эксперт подчеркивает, что нереально показать
прорыв в тех странах, где послы только приступили к обязанностям. К примеру, в
Японии.
"На налаживание соответствующих контактов,
связей, подготовки предложений и тем более контрактов требуется гораздо больше
времени, если нет соответствующей основы. И эта основа зависит вовсе не от
послов, а в первую очередь о правительства и Верховной Рады: создать
необходимые привлекательные условия для иностранных инвестиций, снизить налоги,
побороть коррупцию, реформировать судебную систему. Звучит уже банально на 30-м
году Независимости Украины, однако именно это является первоочередным условиям
прихода инвесторов, по мнению их самих, а также послов государств ЕС, G-7 и
далее по списку, — подчеркивает политолог. — Просто щёлкнуть пальцем, топнуть
ножкой, дать указание послам и определить изначально нереализуемый дедлайн —
это только в известном всем сериале возможно, но не в реальной жизни".
Что касается установления мира и
территориальной целостности, то Максим Яли напоминает, что вчера на своей
ежегодной пресс-конференции президент РФ Путин прямым текстом заявил, от кого
это зависит — от самого Зеленского и его решительности выполнять Минские соглашения
по Кремлевскому сценарию.
"И послы тут ни при чём, — уверен эксперт. –
Других вариантов на данный момент, с точки зрения главы Кремля просто нет. И в
ближайшей перспективе не предвидится. По словам Путина... Устраивает Украину
такой вариант? Конечно же — нет. Поэтому ожидать какого-то прорыва на фоне
мантр украинской власти об успехах в режиме прекращения огня и обмена
удерживаемыми лицами — не стоит. Всех, кто был нужен Кремлю для сокрытия
собственных военных преступлений, они уже обменяли. Именно поэтому переговоры о
новом обмене уже давно зашли в тупик в ТКГ. Несмотря на договоренности годичной
давности в Париже обменять "всех на всех"".
Максим Яли подчеркивает, что Кремль ожидает
внесения поправок в Конституцию о т.н. "особом статусе" ОРДЛО — со
всеми негативными последствиями для Украины в перспективе.
"Иначе уже весной "перемирию " может
прийти конец — и Кремль активизирует свои усилия по внутренней дестабилизации
Украины с целью проведения досрочных выборов в ВР. Цель – смена власти и приход
к ней тех сил, которые готовы выполнить все их "хотелки"
беспрекословно, — считает эксперт. — Все прекрасно понимают, о ком речь.
Надеюсь, Зеленский это тоже поймёт и перестанет жить в иллюзиях и навязывать их
украинскому обществу — до того, как станет слишком поздно".
Ранее эксперты спрогнозировали, какими могут
быть отношения
США и Украины при Байдене.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости