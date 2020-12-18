Дедлайн для новых послов от Зеленского: какие задачи предстоит решить украинским дипломатам

Президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении (иначе они могут потерять свои должности), а также назвал главный внешнеполитический приоритет (установление мира и восстановления территориальной целостности Украины). Что в этом направлении могли бы реально сделать наши дипломаты? Почему этого не сделано до сих пор? Насколько актуальны такие наставления от Зеленского? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Есть два основных смысловых пласта (уровня)"

По мнению доктора политических наук, профессора Валентина Якушика, в истории с нравственными (и общеполитическими) наставлениями президента Зеленского украинским дипломатам высшего ранга есть два основных смысловых пласта (уровня).

"Первый. Это полностью логичный и давно апробированный практикой многих стран с "переходной экономикой" и (как правило, пока ещё) не очень высоким весом в мировой экономике и политике – "экономизация" своей внешней политики, сосредоточение внимания, прежде всего, на прагматических целях развития хозяйственных связей с окружающим миром и привлечении в свою страну всего действительно живого, динамичного и перспективного из этого "внешнего" мира. А поддержание мира в своей стране и обеспечение благоприятных мирных внутренних условий существования социума – это элементарное концептуальное требование для признания любого современного государства в качестве реального, а не чисто виртуального или "обманного" псевдогосударства с ретроградными базовыми характеристиками, скрывающими за личиной якобы государственных структур совершенно иные сущности (хотя и однопорядковые с государством в общем перечне возможных форм организации власти в обществе)", – поясняет эксперт.

Валентин Якушик уверен, что большую историческую ошибку и даже преступление перед своим народом (а часто и миром в целом) совершают те, кто вопреки логике мирного сосуществования в национальном плюралистическом обществе и во внешней среде социума начитают разжигать внутренние антагонизмы — и предоставляют территорию своей страны и культурно-политическое пространство сознания своего народа для безжалостных и разрушительных идеологических и геополитических битв.

"А второй пласт (уровень) затрагиваемой проблемы – это наличие (или отсутствие) реальных намерений и целевых установок, а не просто описания неких очертаний "пути", иногда предельно идеологизированного, иногда просто наполненного банальностями. Если намерения и цели, хорошо продуманные программы и проекты подменяются словоблудием, пустой болтовнёй, то ясно чего стоят подобные "стратегии" и наставления о том, как их осуществлять. Ведь с древнейших времён известно: "Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра". Так говорил два тысячелетия тому римский государственный деятель, философ-стоик Сенека Луций Анней. И эти слова во все века подтверждала жизнь", — резюмирует Валентин Якушик.

"Глава державы, ответственный по Конституции за внешнюю политику, сам должен показывать пример оперативности действий"

После подобных заявлений Зеленского складывается впечатление, что полтора года президент Украины ничего не замечал или просто был в другой стране. И вовсе не президентом. Такое считает политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

"Я не буду напоминать, сколько времени у нас уже в бытность Зеленского президентом кандидаты на должности послов на важных для Украины направлениях ожидали своего назначения. Как и наши международные партнёры… Увы, такая практика затягивание с назначением послов имела место при всех президентах Украины, — отмечает Максим Яли. — Другой вопрос, что обстоятельства изменились в худшую сторону. И глава державы, ответственный по Конституции за внешнюю политику, сам должен показывать пример оперативности действий (не в ущерб эффективности, конечно)".

Эксперт подчеркивает, что нереально показать прорыв в тех странах, где послы только приступили к обязанностям. К примеру, в Японии.

"На налаживание соответствующих контактов, связей, подготовки предложений и тем более контрактов требуется гораздо больше времени, если нет соответствующей основы. И эта основа зависит вовсе не от послов, а в первую очередь о правительства и Верховной Рады: создать необходимые привлекательные условия для иностранных инвестиций, снизить налоги, побороть коррупцию, реформировать судебную систему. Звучит уже банально на 30-м году Независимости Украины, однако именно это является первоочередным условиям прихода инвесторов, по мнению их самих, а также послов государств ЕС, G-7 и далее по списку, — подчеркивает политолог. — Просто щёлкнуть пальцем, топнуть ножкой, дать указание послам и определить изначально нереализуемый дедлайн — это только в известном всем сериале возможно, но не в реальной жизни".

Что касается установления мира и территориальной целостности, то Максим Яли напоминает, что вчера на своей ежегодной пресс-конференции президент РФ Путин прямым текстом заявил, от кого это зависит — от самого Зеленского и его решительности выполнять Минские соглашения по Кремлевскому сценарию.

"И послы тут ни при чём, — уверен эксперт. – Других вариантов на данный момент, с точки зрения главы Кремля просто нет. И в ближайшей перспективе не предвидится. По словам Путина... Устраивает Украину такой вариант? Конечно же — нет. Поэтому ожидать какого-то прорыва на фоне мантр украинской власти об успехах в режиме прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами — не стоит. Всех, кто был нужен Кремлю для сокрытия собственных военных преступлений, они уже обменяли. Именно поэтому переговоры о новом обмене уже давно зашли в тупик в ТКГ. Несмотря на договоренности годичной давности в Париже обменять "всех на всех"".

Максим Яли подчеркивает, что Кремль ожидает внесения поправок в Конституцию о т.н. "особом статусе" ОРДЛО — со всеми негативными последствиями для Украины в перспективе.

"Иначе уже весной "перемирию " может прийти конец — и Кремль активизирует свои усилия по внутренней дестабилизации Украины с целью проведения досрочных выборов в ВР. Цель – смена власти и приход к ней тех сил, которые готовы выполнить все их "хотелки" беспрекословно, — считает эксперт. — Все прекрасно понимают, о ком речь. Надеюсь, Зеленский это тоже поймёт и перестанет жить в иллюзиях и навязывать их украинскому обществу — до того, как станет слишком поздно".

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