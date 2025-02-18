Даже в России до такого не додумались: как в США хотят увековечить Трампа

В США на законодательном уровне предложили сделать день рождения президента Дональда Трампа государственным праздником. Конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни считает его выдающимся деятелем современности, которого не грех и увековечить, передает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

День рождения Трампа станут отмечать все американцы в обязательном порядке, если пройдет законопроект, придуманный республиканцами. Коллаж: Комментарии

14 февраля Тенни представила законопроект, направленный на объединение ежегодного празднования Дня флага в США с новым празднованием дня рождения Трампа 14 июня. Она утверждает, что действующий президент является "самым значимым в современной американской истории". Эта попытка, вероятно, обречена на провал в Конгрессе, но, очевидно, направлена ​​на то, чтобы заслужить расположение Трампа, полагает The Guardian.

Тенни убеждена, что день рождения Трампа заслуживает того же отношения, что и день рождения Джорджа Вашингтона, который ежегодно отмечается как федеральный праздник в третий понедельник февраля. В соцсетях предложение конгрессвумен высмеяли — ей предложили прекратить "подлизывать начальству" и заняться работой в интересах избирателей.

Законопроект Тенни, по оценке The Guardian вряд ли имеет шансы на успех. Даже при полном республиканском контроле над Конгрессом и Овальным кабинетом планка для установления федеральных праздников в США исторически высока. И даже если документ будет одобрен Палатой представителей, у республиканцев нет достаточного большинства в Сенате США, чтобы принять его без поддержки демократов, у которых, по всей видимости, не будет практически никакой мотивации его поддержать.

Это не первая неуклюжая попытка республиканцев грубо польстить Трампу и увековечить его при жизни. В январе конгрессмен-республиканец Эддисон Макдауэлл предложила переименовать вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса в честь Трампа, а конгрессмен-республиканец Анна Паулина Луна призвала добавить его изображение на гору Рашмор рядом с изображениями Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Как писал портал "Комментарии", месяц, прошедший после инаугурации, показал, что стиль Трампа — это натиск. Политический аналитик Виктор Андрусив констатирует, что сейчас Трамп атакует по большому количеству фронтов, оказывает давление и никому не дает отдохнуть. "Суть этой стратегии состоит в том, что он смотрит, где "провалится", и на этом сконцентрируется. На самом деле в реальной практической плоскости успехи достаточно скромны и будут еще скромнее. Под его мощным натиском "система" как внутри США, так и снаружи – растерялась. Но в ближайшие месяцы это все начнет собираться воедино и давать Трампу серьезный ответ", — прогнозирует Андрусив.