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Главная Новости Политика внешняя политика Данилов рассказал, каким путем планируют вернуть оккупированные территории
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Данилов рассказал, каким путем планируют вернуть оккупированные территории

Секретарь СНБО отметил и про информационную войну РФ, которую она ведет в Украине и Европе

сегодня, 16:49
Автор:

Елизавета Черных

Сейчас Украина не рассматривает плана возвращения временно оккупированных территорий военным путем, а стремится решить конфликт дипломатическим способом. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, передает "РБК-Украина". 

Данилов рассказал, каким путем планируют вернуть оккупированные территории

Алексей Данилов - фото из открытых источников

"В Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", — заявил Данилов. 

Напомним, что последние двое суток у линии разграничения на Донбассе проходят весьма напряженно. Как сообщают в штабе ООС, в последнее время участились обстрелы украинских позиций российскими боевиками.

Только за вчера, 12 апреля, оккупанты минимум 15 раз использовали запрещенное оружие, открыто провоцируя на конфликт. Боевики использовали беспилотник, чтобы сбросить на украинских военных боевые гранаты. Их взрыв унес жизнь одного из защитников. Еще двое бойцов отделались ранениями различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением медработников. Инцидент произошел неподалеку Майорского.

Ранее портал "Комментарии" писал, что спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович уверяет, что Россия вряд ли заберет свои войска от украинской границы или пойдет на существенную деэскалацию ситуации на востоке Украины до октября — до завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021".

Эксперты рассказали, сможет ли Россия обострить ситуацию больше, чем сейчас. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/danilov-ukrainy-plana-vozvrashchat-okkupirovannye-1618313883.html
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