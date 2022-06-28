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Данилов прокомментировал заявления Медведева по Крыму

Крым будет возвращен под контроль Украины, - заявил чиновник

сегодня, 14:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов подчеркнул, что заявления Дмитрия Медведева о том, что любые действия в отношении полуострова приведут к Третьей мировой, бессмысленны, ведь Крым – это территория Украины и ее границы, общепризнанные, прописанные в Конституции. В то время как ранее российский политик заявлял, что посягательство на территорию Крыма рф будет считать войной против нее, а "Крым — это часть россии навсегда".

Данилов прокомментировал заявления Медведева по Крыму

Фото иллюстративное / Pixabay

Данилов подчеркнул, что аннексированный Крым будет возвращен под власть Украины и деоккупация будет "без попыток, а сразу". Заявления и высказывания россиянина он считает "больным антисемитским, украинофобским воображением кремлевских деятелей".

По данным представительства Президента в АР Крым, проукраинские активисты в оккупированном Крыму накануне 26 июня получили от ФСБ рф "предупреждения" в виде угроз в случае массовых мероприятий ко Дню крымско-татарского флага. Организаторов мероприятий позже бы задержали и обвинили в экстремизме. Месседж поступил более 50 людям.

Ранее мы писали, что в Крыму уже распространяют проукраинские листовки, действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне россии с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины. Также расклеивают постеры и плакаты с цитатами президента Украины Владимира Зеленского, заявлениями о том, что Крым – это Украина, о том, что россиянам осталось не долго и ВСУ освободит Крым, с надписями о предстоящем уничтожении Керченского моста: “Газовые вышки – это только начало”.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1541720154052124672
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