Данилов пообещал жесткую реакцию от Украины на энергетический терроризм России

Если РФ будет провоцировать энергетический терроризм по отношению к нашей стране, то украинская сторона готова к жестоким и быстрым ответам. Об этом сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, подытоживая очередное заседание органа безопасности.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По его словам, у власти нашей страны есть два решения СНБО, которые имеют отношение к национальному энергетическому комплексу. Есть рассмотрены и прописаны поручения соответствующих протоколов, которые рассматривались на ранее проведённых заседаниях. Когда ситуация будет усложняться, СНБО не исключает того, что Россия будет использовать энергетический терроризм в отношении Украины, тогда будут запущены решения. Они будут сделаны молниеносно, жестко, обязательно подразумевая наши отечественные интересы.

Чиновник заметил, что решает вопрос поставки угля в нашу страну не ее глава или СНБО, а именно Кабмин.

Как отметил Данилов, работают над решением этой проблемы несколько структур – в частности правительство и энергетическое ведомство. Задача совета – это отрабатывать. Когда мы замечаем угрозы национальной безопасности – наша задача реагировать через посредство нашего заседания, определенные решения и указы. Сейчас президент принял достаточное количество таких правовых документов. Главная задача – их выполнять, – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов прокомментировал информацию о газовом кризисе в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию, что в Украине не хватает газа. По его словам, РФ создала искусственную ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы.

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