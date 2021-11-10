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Данилов пообещал жесткую реакцию от Украины на энергетический терроризм России

Данилов пояснил, что вопросами поставок угля в Украину занимается Кабмин

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Если РФ будет провоцировать энергетический терроризм по отношению к нашей стране, то украинская сторона готова к жестоким и быстрым ответам. Об этом сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, подытоживая очередное заседание органа безопасности.

Данилов пообещал жесткую реакцию от Украины на энергетический терроризм России

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По его словам, у власти нашей страны есть два решения СНБО, которые имеют отношение к национальному энергетическому комплексу. Есть рассмотрены и прописаны поручения соответствующих протоколов, которые рассматривались на ранее проведённых заседаниях. Когда ситуация будет усложняться, СНБО не исключает того, что Россия будет использовать энергетический терроризм в отношении Украины, тогда будут запущены решения. Они будут сделаны молниеносно, жестко, обязательно подразумевая наши отечественные интересы.

 Чиновник заметил, что решает вопрос поставки угля в нашу страну не ее глава или СНБО, а именно Кабмин.

Как отметил Данилов, работают над решением этой проблемы несколько структур – в частности правительство и энергетическое ведомство. Задача совета – это отрабатывать. Когда мы замечаем угрозы национальной безопасности – наша задача реагировать через посредство нашего заседания, определенные решения и указы. Сейчас президент принял достаточное количество таких правовых документов. Главная задача – их выполнять, – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов прокомментировал информацию о газовом кризисе в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию, что в Украине не хватает газа. По его словам, РФ создала искусственную ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=279872157400188
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