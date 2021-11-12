Данилов отреагировал на статью Bloomberg: возможно ли вторжение России

Алексей Данилов прокомментировал публикацию Bloomberg о предстоящем наступлении РФ на украинские территории. Чиновник украинского совета безопасности придерживается мнения, что в обнародованной статье нет новости. Об этом он сделал комментарий медиа Лига.нет.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По его словам, наша страна уже 8 лет находится в военном противостоянии с РФ, поэтому намерения соседней страны руководству нашего государства известны.

Как говорит секретарь СНБО, это все накатывается как волны. Наши американские партнеры постоянно сообщают об этом. Есть налаженный обмен информацией и отработанный механизм сотрудничества разведчиков. Потому это для нас не новость.

Данилов добавил, что накопления войск РФ на границе с нашим государством нет, но предположил, что похожая ситуация может иметь место.

Важно, что 11 ноября Bloomberg обнародовал публикацию, в которой говорится о возможности предстоящего наступления ВС России на наше государство.

Медиа пишет о серьезной обеспокоенности американских и европейских дипломатов постоянными маневрами российских военных группировок недалеко от украинских территорий.

В России эти обвинения отвергают и называют последние военные перемещения так называемой демонстрацией силы.

В западных медиа теперь активно обнародуется информация с использованием фото со спутников об активных маневрах военных группировок соседей к украинской границе.

В оборонном ведомстве эту информацию не подтверждают.

В этом году это уже вторая волна обострения на нашей границе с Россией. Но, по утверждению Bloomberg, маневры и последующие перемещения вооруженных подразделений российской армии проходят ночью. В начале года РФ открыто говорила о предстоящем нападении, оказывая таким образом политическое давление на наше государство, страны Евросообщества и американских партнеров Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов пообещал жесткую реакцию от Украины на энергетический терроризм России .

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