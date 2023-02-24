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Данилов назвал заявление Жозепа Борреля по поводу "великого народа" России - приглашением к убийствам

Позицию главы дипломатии ЕС секретарь СНБО считает "приглашением продолжать убийства"

сегодня, 17:55
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Автор:

Моесеенко Валентина

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "великий народ" России также страдает от войны вызвало гневный ответ секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, пишут "Комментарии".

Данилов назвал заявление Жозепа Борреля по поводу "великого народа" России - приглашением к убийствам

Данилов резко отреагировал на заявление главы европейской дипломатии

В соцсетях Данилов оценил такое высказывание Борреля своеобразным согласительным знаком для агрессора продолжать войну против Украины и совершать зверства на оккупированных территориях.


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"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийства. Путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – написал Данилов.

Ранее в интервью "Радио Свобода" глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия — это "великий народ" и также "страдает этой войной".

Данилов назвал заявление Жозепа Борреля по поводу ”великого народа” России - приглашением к убийствам - фото 2

“Они страдают. Они теряют жизнь. И они упускают экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны", – сказал европейский политик.

Напомним, как писали "Комментарии", по мнению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Путин отчаялся на победу в войне в Украине, об этом не означает, что российский диктатор готов остановиться. "Комментарии" публиковали новость и о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил помощь Анкары в достижении мира в Украине путем диалога. С такой инициативой турецкий лидер выступил во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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