Данилов назвал заявление Жозепа Борреля по поводу "великого народа" России - приглашением к убийствам

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "великий народ" России также страдает от войны вызвало гневный ответ секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, пишут "Комментарии".



Данилов резко отреагировал на заявление главы европейской дипломатии

В соцсетях Данилов оценил такое высказывание Борреля своеобразным согласительным знаком для агрессора продолжать войну против Украины и совершать зверства на оккупированных территориях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийства. Путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – написал Данилов. Ранее в интервью "Радио Свобода" глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия — это "великий народ" и также "страдает этой войной".





“Они страдают. Они теряют жизнь. И они упускают экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны", – сказал европейский политик.

Напомним, как писали "Комментарии", по мнению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Путин отчаялся на победу в войне в Украине, об этом не означает, что российский диктатор готов остановиться. "Комментарии" публиковали новость и о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил помощь Анкары в достижении мира в Украине путем диалога. С такой инициативой турецкий лидер выступил во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперт назвал от чего зависит физическое существование кремлевских властей.



