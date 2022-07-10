Что задумал Зеленский, заменив ряд послов: почему попрощался с самым ярким из них – Мельником

В субботу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд украинских послов – в Венгрии, Норвегии, Чехии; Индии, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивах. А также посла в Германии Андрея Мельника, известного рядом резонансных высказываний. Сам Зеленский в вечернем обращении назвал подобную ротацию обычной дипломатической практикой. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происшедшие ротации.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Зрады" нет, наша дипломатия сейчас делает мощные шаги вперед

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань рассуждает так:

"Это действительно ротация. Практически все названные послы на своих должностях с 2016 года. А наш посол в Индии (Игорь Полиха) и вовсе с 2005-го. Как правило, практика пребывания на таком посту – три года. Ну, четыре. А тут уже 6-7 лет. Так что тут не следует искать подводных течений".

В публичном пространстве, продолжает профессор, конечно, более всех фигурировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"У него специфический дипломатический стиль – наступательный. И в некоторых случаях он выходил за грани устоявшихся принципов дипломатии. Потому что позволял себе довольно жесткие высказывания в адрес руководства Германии. Надо сказать, высказывания справедливые. Мы ведь помним, как немцы достаточно долго "поддерживали диалог" с Россией. И то, что Мельник говорил в адрес того же президента Германии Штайнмайера, который непосредственно отвечал за "Северный поток-2", за политику умиротворения российского агрессора – справедливо. Но, как правило, дипломаты себе подобного не позволяют, – отмечает Алексей Гарань. – В то же время, надо понимать, что Мельник обращался непосредственно к немецкому общественному мнению, СМИ. И его позиция имела эффект".

Так что искать "зраду" в этой ротации не стоит, уверен эксперт. Между тем, есть ключевые страны, где до сих пор нет украинского посла, обращает внимание Алексей Гарань.

"Наиболее кричащий пример – Китай. Там уже год нет нашего посла. Что недопустимо, учитывая значение Китая в геополитическом смысле в целом и для Украины в частности. Особенно в нынешних условиях, в условиях российской агрессии, – считает эксперт. – Следует как можно быстрее восполнить этот пробел, тем более, что в Китае обращают пристальное внимание на такие символические моменты как отсутствие посла".

В некоторых случаях, отмечает Алексей Гарань, бывает сложно найти замену послу, потому что есть проблемы со знанием языков.

"К сожалению, нередки ситуации, когда украинский посол не знает языка страны, куда направляется. Но есть, безусловно, позитивные примеры. Так, Любовь Непоп, уходящая с должности посла в Венгрии, досконально владеет языком этой страны. И это был плюс. Игорь Полиха, который дважды занимал должность посла в Индии, также знал язык страны пребывания. Всем им следует искать адекватную замену, – акцентирует эксперт. – Наша дипломатия сейчас делает мощные шаги вперед. Будем надеяться, что ситуация будет улучшаться".

Классическая дипломатия в таких условиях перестает работать – России нужно давать адекватный ответ

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко напоминает, что согласно положениям закона о дипломатической службе, срок долгосрочной командировки посла, как правило, составляет 4 года в странах с обычными климатическим условиями и до трех лет — в странах с тяжелыми климатическими условиями.

"Послы, которых уволил президент, укладываются в этот ротационный срок. А некоторые и превысили его, – разъясняет эксперт. – Есть практика, что если посол обрастает нужными связями в стране пребывания, демонстрирует эффективную работу, его могут оставить на второй срок. В единичных случаях, как правило, в восточных или азиатских странах, где крайне сложно выстраивать контакты (учитывая специфический менталитет), посол может быть более двух сроков ротаций. Так что в данном случае всё укладывается в дипломатические рамки. Хоть еще и остаются послы, ротационный срок которых прошел. Значит, они либо вполне устраивают президента, либо им пока еще не подобрали замену. Что касается Мельника (который уже два срока, с декабря 2014-го, пробыл на должности посла в Германии), чьи достаточно резкие высказывания нередко критиковались и в Украине, и за рубежом, то его линия поведения – яркое свидетельство окончания эры классической дипломатии. И в какой-то мере это, действительно, необходимо".

По словам Михаила Дяденко, если взять классическую дипломатию образца, к примеру, 20-летней давности, как правило, прослеживалась единая линия между руководством той или иной страны – и ее дипломатическим корпусом.

"Но сейчас, когда Россия влила миллиарды долларов и евро в лоббирование своих интересов в политических кругах той же Европы (в США тоже пытается, но там особых успехов не имеет), она подрывает классический политический устрой изнутри. И классическая дипломатия в таких условиях перестает работать, – подчеркивает эксперт. – Необходимо давать адекватный ответ. В итоге дипломаты вынуждены пытаться влиять на политическое пространство страны пребывания. И это реалии, с которыми надо считаться".

В этом смысле Мельник своими не совсем дипломатическими заявлениями иногда подталкивал какие-то решения, которые ранее тормозились в Германии. И тут важен результат, уверен Михаил Дяденко.

"Если ранее ФРГ достаточно лояльно относилась к России, то сейчас ситуация изменилась, – поясняет он. – Как изменилась она и касательно Украины – и по поставкам нам вооружения, и по предоставлению нам статуса кандидата в члены ЕС. Безусловно, мы хотим от Германии больше. Но, к сожалению, политической структурирование там сегодня сложное. И фактически не оставляет места для маневра в рамках классической дипломатии. Досрочной ротации Мельника не было. Следовательно, президента всё устраивало. Возможно, вскоре мы увидим новые дипломатические ротации. Хоть в нынешней ситуации это, быть может, не всегда нужно. Ведь новым дипломатам придется налаживать связи, а это занимает время. Тогда как нам нужны быстрые и эффективные решения, в том числе на дипломатическом поприще".

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