Что задумал Путин с национализацией западных активов: подробности

Еще на прошлой неделе Владимир Путин направил в адрес правительства секретный указ. Он дал указание готовить закон, который даст разрешение чиновникам присвоить активы Запада, — информирует Financial Times .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В новом документе должно быть прописано, что у России будет приоритетное право приобрести любые западные активы, чтобы потом их реализовать со "значительной скидкой". Юридические лица-покупатели западных активов, как должно быть прописано в законе, должны полностью принадлежать РФ (допускается, чтобы они находились в процессе исключения всех иностранных инвесторов). Такая процедура существенно усложнит для представителей западного бизнеса возможности выхода из этой страны.

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Как утверждают инсайдеры, замыслы представителей экономической команды Путина будут выписаны так, чтобы угроза национализации была, как часть метода "кнута и пряника": недружественные государства, арестовавшие российские активы, будут наказываться, а те, кто подыгрывает кремлевским правилам, еще и поощрят.

Представители западного бизнеса убеждены, что "национализация неизбежна и это только вопрос времени". Один бизнесмен, намеревающийся уйти с российского рынка, говорит, что от национализации больше всего будет страдать сырьевой бизнес, и меньший ущерб будет нанесен технологическим компаниям.

"Обычно государство не хочет, чтобы инвесторы уходили. Но они хотят поощрять хорошее поведение", — сказал один из западных бизнесменов, работающих в Москве.

По информации источников издания, директор Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и глава Министерства финансов Антон Силуанов являются активными сторонниками ограничений для выхода западных корпораций. Центральный банк озабочен будущим ослаблением рубля по причине оттока иностранного капитала, а главный российский финансист находит в этом способ увеличить доходы бюджета, дефицит которого во время войны уже имеет отметку в 42 миллиарда долларов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль отреагировал на решение Австралии по посольству РФ: "Русофобская истерия".