Что задумал Лукашенко: эксперты проанализировали опасности для Украины

Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим сообщил, что белорусские пограничники не будут впускать на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы. По его словам, власть Беларуси продолжает считать эти страны угрозой для государства. Однако, посол заявил, что не видит объективных причин данному решению белорусского правительства.

"Киев должен готовить несколько сценариев"

"Лукашенко, пользуясь открытой поддержкой России (при этом Москва сегодня явно не хочет вмешиваться напрямую), делает – и несомненно будет делать – всё, чтобы удержаться у власти, – подчеркивает эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос. – Ради этого он готов пойти на самые решительные и даже крайние меры".

По мнению эксперта, одним из инструментов режима для борьбы с оппозицией и демонстрантами на улицах белорусских городов являются демонстративные акции устрашения, которые в эти дни видит весь мир.

"Очевидно, план властей предполагает жесткое подавление протестов с расчетом на то, что с наступлением зимних холодов они пойдут на убыль. Расчет, вероятно, делается на проведение какой-то конституционной реформы, что позволит Лукашенко в какой-то степени присутствовать во власти, – поясняет Олег Белоколос. – Правда, возможность претворения в жизнь этих, на первый взгляд хитрых планов, действующим режимом существенным образом осложняется. Ведь значительная часть населения Беларуси уже не может и, похоже, не сможет воспринимать Лукашенко в качестве легитимного главы государства. Скорее – как некую темную и враждебную силу, мешающая нормальной жизни сегодня и их будущему – завтра. Открыто бросив вооруженных людей против мирных демонстрантов, он уже фактически делегитимизировал себя и внутри страны, и за ее пределами".

Эксперт уверен, что в этой ситуации Киеву следует осуществлять тщательный мониторинг развития событий в Беларуси, а также иметь в наличии соответствующие планы действий по нескольким сценариям.

"Лукашенко боится внешнего влияния"

Политолог Максим Джигун акцентирует, что в Беларуси, которая никогда не была демократичной, в последнее время ситуации со свободой слова, передвижения, правом на протест и высказывание свой политической позиции – намного усложнилась.

"Закрытие границ для иностранцев свидетельствует, что Лукашенко боится не только собственных граждан, но и внешнего влияния на ситуацию в Беларуси. При этом совершает удобный для себя манёвр. Мол, есть угроза пандемии, угроза вообще существования Беларуси. А потому надо объединиться, чтобы дать отпор всем проблемам, включая прозападных активистов…Такой себе элемент игры для того, чтобы мобилизовать остатки своего электората", – поясняет политолог.

Максим Джигун считает, что Лукашенко готов на более жесткие меры для подавления протестов. Особенно, если те станут не столь мирными, как сейчас.

"Существует угроза военного конфликта"

"Мне кажется, что за эти месяцы Лукашенко потерял надежду на народную поддержку. Цель — любыми методами удержаться у власти, – отмечает эксперт. – Если протест перейдет в силовой формат, он будет использовать военизированные методы, как было у нас на киевском Майдане. Угроза ситуации в том, что она может в любой момент перерасти в военный конфликт. Никто уже не будет разбираться, кто на чьей стороне. Это приведет к массовым жертвам. И нужно сделать всё, чтобы этого избежать".

В тот же время, подчеркивает Максим Джигун, белорусы избрали другой сценария развития событий. Они не демонстрируют готовности пусть в ход силовые рычаги влияния на власть. Но даже при этом Лукашенко достаточно остро реагирует на происходящее.

"Судьбу Беларуси сейчас Лукашенко решает лишь отчасти, – уверен политолог. – Многими процессами руководит Москва. Чтобы удержаться во власти, Лукашенко нужна лояльность со стороны Путина. Без его поддержки — бюрократической, медийной, силовой – Лукашенко не был бы тем Лукашенко, которым есть. И какой сценарий будет раскручиваться в Беларуси — во многом решает Кремль".

Украине нужно быть осторожной в своих дипломатических высказываниях касательно ситуации в Беларуси, уверен Максим Джигун.

"Для нас проевропейский вектор развития, европейские ценности — базовы. Потому мы должны поддерживать метод неконфликтного (дипломатического) разрешения ситуации в Беларуси. А также быть готовым поддержать креативный класс, бизнес, который захочет перебраться в Украину. Как мы поддержали тех же белорусских айтишников. В общем, нам следует быть максимально дипломатичными, а также искать возможные выгоды от ситуации", – резюмирует эксперт.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинцам, полякам и литовцам запретили въезд в Беларусь, так как, по мнению Александра Лукашенко, они представляют угрозу.



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