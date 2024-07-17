"Что ты за животное?": Кислица высмеял Лаврова в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности в ООН, где упомянул произведение писателя Джорджа Орвелла "Колхоз животных". Таким образом, Лавров пытался критиковать Запад за санкции против России. На эти заявления отреагировал постоянный представитель ООН от Украины Сергей Кислица.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН на тему "Многостороннего сотрудничества для более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка" заявил, что якобы Россию объявляют изгоем и вводят санкции не из-за полномасштабного вторжения и убийства гражданских, а из-за отстаивания своих интересов.

"Джордж Орвелл в своем рассказе "Колхоз животных" уже предусмотрел суть порядка, основанного на правилах, где все животные равны, но некоторые равнее других. Если ты выполняешь волю гегемона, тебе позволено все. А если отважишься и начнешь отстаивать свои национальные интересы, то будешь объявлен изгоем и подвергнут санкциям", — сказал Лавров.

На эти слова отреагировал Сергей Кислица, назвавший Лаврова "жалким". Украинский постпред при ООН отметил, что Западу хорошо известно произведение "Колхоз животных" в противовес России, где книгу пытались запретить и подвергали цензуре.

Кислица подчеркнул, что "Колхоз животных" Джорджа Орвелла был сатирой на Советский Союз, а каждое животное представило определенный класс в СССР, который сохраняется и в современной России.

"Рабочий конь Боксер – рабочий класс и идейный стахановец; скептический осел Вениамин – интеллигенция, которая все понимает, но бездействует; Моисей (Ворон), который после смерти обещает животным удивительное место за облаками под названием "Сахарная гора" – духовенство; злые псы – сотрудники НКВД; ненарекающая овца – масса; молодая свинья по имени Сквиллер – контролируемые правительством СМИ и т.д. На вершине пирамиды расположен большой, довольно яростный с виду беркширский кабан", — указывает Кислица.

В итоге Сергей Кислица спросил Лаврова, к какому из этих классов животных по Орвеллу он принадлежит.

"Все животные равны, но некоторые животные равнее других. Да, товарищ Лавров, что ты за животное?", — пишет Кислица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров упомянул о Буче и выставил требования.

Также "Комментарии" писали, что только одна страна ЕС не осудила российскую агрессию против Украины.