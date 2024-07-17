"Что ты за животное?": Кислица высмеял Лаврова в ООН

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Slava Kot
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности в ООН, где упомянул произведение писателя Джорджа Орвелла "Колхоз животных". Таким образом, Лавров пытался критиковать Запад за санкции против России. На эти заявления отреагировал постоянный представитель ООН от Украины Сергей Кислица.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН на тему "Многостороннего сотрудничества для более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка" заявил, что якобы Россию объявляют изгоем и вводят санкции не из-за полномасштабного вторжения и убийства гражданских, а из-за отстаивания своих интересов.
На эти слова отреагировал Сергей Кислица, назвавший Лаврова "жалким". Украинский постпред при ООН отметил, что Западу хорошо известно произведение "Колхоз животных" в противовес России, где книгу пытались запретить и подвергали цензуре.
Кислица подчеркнул, что "Колхоз животных" Джорджа Орвелла был сатирой на Советский Союз, а каждое животное представило определенный класс в СССР, который сохраняется и в современной России.
В итоге Сергей Кислица спросил Лаврова, к какому из этих классов животных по Орвеллу он принадлежит.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров упомянул о Буче и выставил требования.
Также "Комментарии" писали, что только одна страна ЕС не осудила российскую агрессию против Украины.
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