Что нужно делать Западу для сдерживания Путина: мнения экспертов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что странам Запада для "сдерживания" российского лидера Владимира Путина необходимо выполнить три условия: перестать сомневаться в истинных намерениях Кремля, иметь решимость к действию и "инвестировать гораздо больше ресурсов, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов". Насколько это сдержит Путина и насколько готов Запад к таким действиям – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Главное – уметь сопротивляться

Руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа Сергей Стуканов уверен: "Если говорить об Украине, то Путина сдержит только наша способность сопротивляться. Нет сомнения, что Путин будет использовать любую возможность продвинуться вглубь Украины, чтобы отхватить еще какую-то часть нашей территории. Но всегда будет делать это под прикрытием, гибридным способом. Россия вряд ли станет прибегать к открытой агрессии. Она всегда будет камуфлировать свои действия под "местные инициативы и устремления", под "референдумы", под "народные ополчения" и т.д. И делать вид, что "их там нет". Гибридность ее действий является, по мнению России, гарантией того, что Запад не будет прибегать к жесткому ответу, к жестким санкциям"

Эксперт поясняет, что Запад всегда стремится досконально разобраться в ситуации. И Россия использует это. Мол, "не всё так однозначно", "они сами выступили против хунты", "это волеизъявление людей". Гибридность действий позволяет России углублять оккупацию, но при этом "напускать пыли в глаза", повторяя, как мантру, ложь о "внутриукраинском конфликте", в котором РФ является вроде бы не участником, а лишь посредником, как Германия и Франция.

"Поэтому, с одной стороны, Кулеба прав, когда говорит, что Западу надо воспринимать Россию как настоящую угрозу и не сомневаться в ее злых намерениях. И когда призывает страны Запада жестче отвечать России. С другой стороны, очевидно, что радикального усиления санкций в ближайшее время ждать не приходится. Россия не будет давать для этого прямых приводов, а дипломатических усилий Украины для усиления санкций хватит, – говорит Сергей Стуканов. – Поэтому, если что-то и будет сдерживать Путина от углубления агрессии, то это, повторюсь, наша способность это предотвратить".

Для этого, уверен эксперт, нужно вовремя предупреждать любые провокации, любые попытки провозглашения каких-то "республик" или каких-то "референдумов"; предупреждать попытки легитимации и легализации квазиобразований "ЛДНР"; системно и убедительно продвигать украинскую повестку дня.

Россия – в неоднозначной ситуации

По мнению эксперта-международника, кандидата политических наук Александра Мишина, если посмотреть на текущее внутреннее и международное положение России, то она находится в неоднозначной ситуации.

"По признанию самих российских чиновников, экономика страны "припала". И на фоне падения спроса на ископаемые энергоносители, данная тенденция может закрепиться, – отмечает эксперт. – В политическом плане наблюдается усиление подковерной борьбы за власть между путинскими фаворитами, которые пересидели на своих постах, уперлись головами в потолок своих должностей и подумывают о повышении. А возможности для роста в текущей конфигурации "Политбюро" практически исчерпаны. На международной арене РФ где-то тактически выигрывает, но большой стратегии нет. Какова задумка российского руководства при построении сферы глобальной влияния, кроме как отвоевания территории у коллективного Запада, неясно".

Просто как таковой альтернативной модели развития Россией не выдвигается, считает Александр Мишин. К тому же, подчеркивает он, российские обыватели против наращивания издержек на сомнительную международную экспансию Кремля.

"Но, как известно, их мнение факультативно – и путинское руководство продолжает курс на экспансию в разных точках мира: от Африки до Арктики. Идет наращивание вложений и в милитаризацию страны. В том числе – в разработку новейших образцов высокоточного оружия – тяжелые ракеты шахтного базирования "Сармат" 5 поколения, гиперзвуковые ракетные авиационные комплексы "Кинжал", гиперзвуковые комплексы "Авангард", лазерное оружие "Пересвет". Что важно лишь 40% стратегических наступательных вооружений России подпадают под действие международных договоров по ограничению и контролю, вроде СНВ-3", – акцентирует эксперт.

Он также обращает внимание, что Россия продолжает наращивать вложения в "гибридные войны", в частности хакерские атаки вроде Sunburst, вмешивается в ход избирательных процессов в различных государствах мира, есть факты финансирования террористических акций.

"Если изучить стратегические документы сферы безопасности США и стран ЕС, то российская угроза очень хорошо осознается, и разрабатываются стратегии противодействия режиму президента Путина, – говорит Александр Мишин. – Многие уже принятые меры очень болезненны для действующего российского руководства, особенно, речь идет о международных санкциях, сковывающих расширение российских агрессивных действий. Но, безусловно, принятых мер недостаточно. Необходимо модернизировать подходы к РФ в сторону их ужесточения. Остановит ли это президента Путина? Нет однозначного ответа, ведь он просто собирательный образ определенной части российских элит, которые мыслят лишь категориями экспансии. Но, как уже упоминалось, такой подход нравится не всем россиянам, т.к. их жизнь не улучшается, а ресурсы уходят на непонятные проекты супероружия, которые неизвестно когда окупятся. Люди боятся повторения надрыва России по сценарию СССР, что может иметь самые непредсказуемые последствия для всего мира".

Ранее "Комментарии" писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно достичь мирного сосуществования с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!