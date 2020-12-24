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Главная Новости Политика внешняя политика Глава МИД Украины высказался о мире с Россией
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Глава МИД Украины высказался о мире с Россией

Украина также понимает, что позиция РФ не изменится, как отметил глава МИД

сегодня, 12:47
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно достичь мирного сосуществования с Россией. Диалог — один из главных принципов, как отметил министр в четверг, 24 декабря.

Глава МИД Украины высказался о мире с Россией

Фото: из открытых источников

Как сообщил глава МИД, мирное сосуществование с Россией является краткосрочной целью Украины, отметив, что война между странами — факт.  

"Мы должны прекратить войну и восстановить территориальную целостность"... "Наша цель — это выход на мирное сосуществование".

Украина также понимает, что позиция РФ не изменится; если РФ осознает неизбежность независимости Украины, между странами будет мир, как добавил Кулеба.

"Мы не можем уйти от географии".

Страны вполне могут терпеть друг друга, но обсуждать этот вопрос с обществом сейчас очень трудно, хотя такой разговор необходим. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Путин прокомментировал дальнейшее участие России в событиях на Донбассе.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/24/7117978/
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