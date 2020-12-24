Глава МИД Украины высказался о мире с Россией

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Татьяна Лозовенко
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно достичь мирного сосуществования с Россией. Диалог — один из главных принципов, как отметил министр в четверг, 24 декабря.
Фото: из открытых источников
Как сообщил глава МИД, мирное сосуществование с Россией является краткосрочной целью Украины, отметив, что война между странами — факт.
Украина также понимает, что позиция РФ не изменится; если РФ осознает неизбежность независимости Украины, между странами будет мир, как добавил Кулеба.
Страны вполне могут терпеть друг друга, но обсуждать этот вопрос с обществом сейчас очень трудно, хотя такой разговор необходим.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Путин прокомментировал дальнейшее участие России в событиях на Донбассе.
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