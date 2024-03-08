Что не так с назначением Залужного послом в Великобритании: объяснение эксперта

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий.

Залужный станет послом в Великобритании. Фото из открытых источников

"Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала – да, а посла – нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

По словам Андрея Городницкого, когда руководители государств, как в случае с Великобританией и Украиной, поддерживают очень хорошие отношения, они общаются напрямую, а послы "отдыхают" или занимаются очень специфической дипломатической деятельностью по наращиванию взаимоотношений в сферах культуры, экономики, социальной политики.

Политолог считает, что Залужный все же будет полезен на должности посла в Великобритании, однако вряд ли он будет находиться на своем месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

