logo

BTC/USD

68560.97

ETH/USD

3907.82

LTC/USD

86.82

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Что не так с назначением Залужного послом в Великобритании: объяснение эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Что не так с назначением Залужного послом в Великобритании: объяснение эксперта

Зеленский предложил Залужному должность посла в Британии

сегодня, 21:09
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий.

Что не так с назначением Залужного послом в Великобритании: объяснение эксперта

Залужный станет послом в Великобритании. Фото из открытых источников

"Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала – да, а посла – нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

По словам Андрея Городницкого, когда руководители государств, как в случае с Великобританией и Украиной, поддерживают очень хорошие отношения, они общаются напрямую, а послы "отдыхают" или занимаются очень специфической дипломатической деятельностью по наращиванию взаимоотношений в сферах культуры, экономики, социальной политики.

Политолог считает, что Залужный все же будет полезен на должности посла в Великобритании, однако вряд ли он будет находиться на своем месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/andriy.volodymyrovych/posts/pfbid02So4RZnsWFHo4auXFTxHC6JmeuGfRnVTKnSgRG8PpJPAZSzqVTdRu9jnJ63Tqd9wtl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости