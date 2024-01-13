Что Киев ждет от Парижа: Кулеба раскрыл детали разговора с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сегодня с официальным визитом прибыл в Киев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим французским коллегой, после чего в ходе пресс-конференции раскрыл детали договорённостей.

Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

Дмитрий Кулеба поблагодарил Стефана Сежурне за всестороннюю поддержку Украины, в частности в усилении противовоздушной обороны. Дипломаты обсудили дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, в частности дронов. Также министры скоординировали шаги на пути к Вашингтонскому саммиту НАТО. Отдельно обсудили календарь между январем и концом июня во время которого должны состояться конкретные шаги на пути к членству Украины в Европейский союз.

"Этот календарь очень четкий, нужно упорядочить официальный скрининг Украины, нужно принять решение об утверждении переговорной рамки и даты проведения межправительственной конференции и нужно провести первую межправительственную конференцию. Этот вопрос полностью резонирует у моего французского коллеги, и мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины поблагодарил коллегу за поддержку принятия решения о создании украинского фонда в ЕС объемом 50 млрд евро. Были достигнуты договоренности работать над дальнейшим привлечением стран Африки, Азии и Латинской Америки к Формуле мира президента Владимира Зеленского. Также стороны обсудили оборонное сотрудничество между странами. Договорились работать над созданием максимально благоприятных условий для взаимодействия между оборонными компаниями в юридической сфере.

Отдельно был поднят вопрос замороженных активов России, а также создание специального трибунала для наказания страны-террориста.

"Мы понимаем, что и там, и там есть определенные юридические оговорки. Но мы готовы искать разумные и сбалансированные решения для того, чтобы реализовать обе эти инициативы", — добавил Кулеба.

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