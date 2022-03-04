Что говорят в Офисе президента относительно того, пойдет ли войной Беларусь

Во время брифинга советника главы Офиса президента Михаила Подоляка с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией политики рассказали, поведут ли белорусы войска против украинцев.

Давид Арахамия, фото Facebook

Подоляк подчеркнул, что не стоит преувеличивать риски с белорусской стороны. Пока там нет такой мобилизации и в том объеме, чтобы Беларусь начала воевать с Украиной. Пока нет информации, что Беларусь готова участвовать в войне на стороне России и это официальная информация, уточнил он.

"На сегодняшний день угрозы с белорусской стороны прямого вторжения, то есть втягивания их в иностранную операцию нет", — заявил советник.

Относительно информации о том, что белорусские военнослужащие вроде бы сами отказываются выполнять приказы и участвовать в боевых действиях против Украины, представитель Офиса не комментировал эту информацию. Напротив, по его мнению, Россия постепенно теряет поддержку союзных стран, в том числе и Белоруссии. Однако руководство страны все же помогает оккупантам, и ситуация сложная. С территории этой страны было запущено как минимум 70 ракет на территорию Украины.



Как сообщал портал, оккупанты блокируют "зеленые коридоры", чтобы заставлять украинцев ехать в Россию. По словам президента, оккупанты намеренно блокируют города, "зеленые коридоры" и эвакуацию населения, чтобы завозить свои гумконвои, заставлять граждан ехать на территорию России. Об этом сообщает Офис президента.

Мы писали, что Путин через неделю трижды пытался убить Зеленского. Как сообщают журналисты, для убийства Зеленского отправили две разные группировки — наемников российской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Но, как сообщает издание, каждый раз удалось сорвать покушение с помощью сотрудников российского ФСБ, против войны с Украиной.

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