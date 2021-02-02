Что Европа хочет от России: в РФ едет главный дипломат ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля. Европейский политик планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт в Украине, а также арест Алексея Навального. О том, какие позитивные прорывы могут быть по этим темам и стоит ли ожидать крупных изменений рассуждали эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Не торг, а согласование позиций крупных игроков"

Говоря о реальном статусе и значимости предстоящего визита главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Москву, прежде всего, следует учитывать саму природу общей внешней политики ЕС, которую он собой представляет и олицетворяет. На этом акцентирует доктор политических наук, профессор Валентин Якушик.

"Да, Евросоюз обладает собственной международно-правовой субъектностью, будучи фактически единым децентрализованным государством с конфедеративной формой государственного устройства. Но при этом внешняя политика в его рамках является разделённой и распределённой между центром ("брюссельской бюрократией") и субъектами конфедерации (суверенными государствами – членами ЕС), — подчеркивает эксперт. — В действительности рассматриваемый центр не настолько влиятелен, чтобы оказывать определяющее воздействие на характер взаимоотношений стран ЕС с Российской Федерацией".

По мнению Валентина Якушика, это связано с двумя основными факторами.

Первый – различие национальных интересов и, как следствие этого, политических (стратегических и/или тактических) позиций конкретных стран, входящих в ЕС.

"Особо ярко это, например, проявляется в достаточно чёткой суверенной (государственнической) линии Германии в отношении трудностей, целенаправленно создаваемых для завершения строительства и пуска газопровода "Северный поток-2", — отмечает эксперт. — Руководство Германии тактически "лавирует", "движется зигзагами", но фактически в основном игнорирует навязываемую ему извне "жертвенную" линию и настойчивые "подсказки" со стороны "принципиальных партнёров", опирающиеся как на моральные, так и на правовые аргументы (неприемлемости ареста Алексея Навального, сохранения ситуации, связанной с ограничением возможности Украины осуществлять свои суверенные права на территории восточного Донбасса и Крыма)".

Вторым важнейшим фактором Валентин Якушик называет ограниченность реальной геополитической субъектности Европейского Союза в связи с тем, что основные стратегические импульсы идут из Вашингтона, у кого бы там в руках не находилась власть – у демократов-глобалистов или у их оппонентов – американских "почвенников" (трампистов), в определённой мере "изоляционистов".

"В том же, что касается России, то, как я понимаю, иллюзий в Москве нет. Санкционное давление на неё никто отменять не собирается. При этом Россия старается действовать по принципу, изложенному в известном афоризме Фридриха Ницше: "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". Поэтому переговоры как с европейцами, так и с американцами ведутся и будет вестись. По широкому спектру проблем. Часть из них определяется актуальными объективными обстоятельствами, общими интересами и фактически общностью или близостью позиций. Это и проблематика Covid-19, и иранской ядерной программы и т.п. И тут идёт совсем не торг, а согласование позиций между сильными игроками в мировой политике", — поясняет эксперт.

В то же время по ряду принципиальных вопросов найти разумные компромиссные решения вряд ли удастся, прогнозирует Валентин Якушик: "Там будут и дальше использоваться методы давления на "болевые точки" противника. Проблема с арестами Алексея Навального и его сторонников – именно такого рода. В 2021 году Россию будут "шатать". Предстоит острая, многоэтапная и многоуровневая борьба, с неожиданными поворотами и продолжениями, в том числе и на полях иных (не нынешних основных) субъектов геополитического и геоэкономического противостояния".

"Кремль не воспринимает всерьез диалог о правах человека"

Эксперт-международник глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос подчеркивает: "Несмотря на неоднократные и весьма громкие заявления, звучащие в Европе о необходимости существенного повышения роли Евросоюза в международных делах, его реакция на такие внешнеполитические вызовы, как ситуация в Беларуси и "Северный поток-2", пока не выглядит по-настоящему единой и достаточно жесткой. Не стала такой и реакция ЕС на арест Навального. И это видимо не случайно".

По словам эксперта, не секрет, что в последнее время от некоторых представителей европейского истеблишмента можно услышать фразы о "необходимости пересмотра антироссийских санкций" или "желательности наведения мостов с Москвой".

"Несомненно, что в отношениях между Брюсселем и Москвой накопилась масса непростых вопросов. В то же время, каких-то прорывов в ближайшем будущем ожидать не приходится, — считает Олег Белоколос. — Как известно, Кремль явно не воспринимает всерьез диалог по правам человека и другим свободам, вести который, видимо, хотел бы Евросоюз".

В связи с этим Олег Белоколос обращает внимание на интересное мнение, которое на днях высказал один из аналитиков информационной службы CNN: когда представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель встретится с Лавровым, он наверняка поднимет и некомфортную (для России) тематику, но проблема в том, что единственный, кто будет чувствовать себя некомфортно – это сам Боррель.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал резонансные слова президента Владимира Путина об оружии для террористов.

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