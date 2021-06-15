Что Байден должен сказать Путину насчет Украины — нардеп

Уже в среду, 16 июня, в Европе состоится одно из самых ожидаемых политических событий если не года, то нынешнего лета. Речь о швейцарском саммите глав США и России — Джозефа Байдена и Владимира Путина. По мнению нардепа от политсилы "Европейская солидарность" Александра Гончаренко, у Байдена найдется, что сказать РФ насчет Украины.



Гончаренко объяснил, что Путин должен услышать от Байдена. Фото из открытых источников

Информацию эксклюзивно для портала "Комментарии" узнавала парламентская корреспондентка Мария Гергелюк.

Гончаренко уверен, что в вопросах скандально известного газопровода "Северный поток-2" Путин уже не отступит и постарается "додавить" окончание строительства. Поэтому в этом плане главе Белого Дома наверняка будет сложно противостоять — особенно с учетом его попыток наладить отношения с Европейским Союзом.

"Здесь важно, чтобы Байден понял, что Путин понимает исключительно язык силы, — говорит Александр Гончаренко. — Только это. Только санкции и их усиление могут помочь. Это то, что понимает Путин".

Также народный избранник уверен, что Джозеф Байден должен четко обозначить для Владимира Путину позицию украинского государства.

"Путин от Байдена должен четко услышать, что Украина не является частью российской сферы влияния. Украина — это часть евроатлантического пространства и западного цивилизованного мира", — резюмирует политик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, может ли Украина, по мнению отечественных экспертов, надеяться на восстановления мира на Донбассе после Женевского саммита американского и российского президентов. Подробности — в нашем материале.

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