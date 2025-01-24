Четыре года терпел: Путин обвинил США в краже

Российский правитель Владимир Путин спустя четыре с лишним года заявил, что выборы 2020 года в США, после которых президентом стал Джо Байден, а Дональд Трамп проиграл, были якобы сфальсифицированы. Об этом 24 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий Путина российским пропагандистам. При Байдене глава Кремля себе таких высказываний не позволял.

Путин неприкрыто хочет подольститься к Трампу перед началом переговоров по Украине. Фото: "Комментарии"

"Я не могу не согласиться с ним (Трампом) в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020-м году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022-м году", — заявил Путин, комментируя ультиматум американского лидера Москве о прекращении войны.

По мнению российского правителя, хоть во время первого срока Трамп и ввел "самое большое количество" санкций против России, сейчас, несмотря на все его публичные угрозы, такого не произойдет.

"Он человек не только умный — он прагматичный человек", — пояснил Путин, добавив, что новые ограничения якобы невыгодны самим США.

Глава Кремля в этой реплике повторил сразу два нарратива, которыми пользуется Трамп. 47-й американский президент не признал свое поражение на выборах в 2020 году, заявив, что выборы "украдены". Он не изменил мнения и напомнил о "фальсификации" голосования, в котором тогда победил Джо Байден, во время своей инаугурации 20 января. Кроме того, Трамп со времен предвыборной кампании-2024 настойчиво повторяет тезис, что будь он президентом, Путин не напал бы на Украину в 2022 году.

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.



Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор , который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.





Трамп, в свою очередь публично упрекнул Зеленского в том, что он ввязался в войну с РФ. По версии президента США, глава Украинского государства не должен был оказывать вооруженное сопротивление в феврале 2022 года, и тогда якобы "была бы сделка".