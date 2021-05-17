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Чем Израиль ответил Исламскому джихаду за бомбардировки

Израильские ВВС ликвидировали одного из исламских террористов

сегодня, 19:16
Автор:

Данило Матюха

Израильская сторона заявила, что ликвидировала одного из командиров военного крыла "Исламского джихада". Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Чем Израиль ответил Исламскому джихаду за бомбардировки

Израильские ВВС - фото из открытых источников

Заявление военных касается Хусам Абу Арбида, которого обвиняли в многолетних бомбардировках страны.

"Мы попали в командующего Северного дивизиона Исламского джихада в Газе Хусам Абу Харбида.

В течение 15 лет, будучи командующим Исламского джихада, он стоял за пусками ракет, стрельбами и противотанковыми ракетными атаками на Израиль", — говорится в сообщении.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов. 

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

В свою очередь руководство КНР заявило о своих намерениях поддержать независимость Палестины и выступить третьей стороной для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Добавим, международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине, и повлияет ли этот конфликт на нас.


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Источник: https://twitter.com/idf?fbclid=IwAR3Zw8OrwzPHjfq0xnDE7hyI9icl1fOfPHND0D-egcXimqmJSDBrjl57eVU
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