Чавушоглу перед трехсторонней встречей отдельно поговорил с Кулебой и Лавровым

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Ольга Чародий
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Встреча Кулебы, Эрдогана и Лаврова. Фото: twitter
"Перед трехсторонней встречей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – написал Чавушоглу в Twitter в четверг.
Позже Мевлют Чавушоглу также поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в турецкий город Анталия, чтобы провести переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом в социальных сетях сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию, чтобы провести переговоры о прекращении РФ боевых действий и агрессии в отношении нашей страны. По информации украинских СМИ, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что трехсторонняя встреча с участием глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России состоится 10 марта в рамках дипломатического форума в турецком городе Анталия.
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