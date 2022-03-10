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Чавушоглу перед трехсторонней встречей отдельно поговорил с Кулебой и Лавровым

Сегодня в Турции проходит встреча Кулебы, Эрдогана и Лаврова

сегодня, 11:12
Автор:

Ольга Чародий
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Чавушоглу перед трехсторонней встречей отдельно поговорил с Кулебой и Лавровым

Встреча Кулебы, Эрдогана и Лаврова. Фото: twitter


"Перед трехсторонней встречей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – написал Чавушоглу в Twitter в четверг.


Позже Мевлют Чавушоглу также поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.


Напомним, глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в турецкий город Анталия, чтобы провести переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом в социальных сетях сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию, чтобы провести переговоры о прекращении РФ боевых действий и агрессии в отношении нашей страны. По информации украинских СМИ, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что трехсторонняя встреча с участием глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России состоится 10 марта в рамках дипломатического форума в турецком городе Анталия.


"Комментарии" информировали о том, что Кулеба заявил, что Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении. Большинство западных компаний выходят из российского рынка и прекращают инвестировать в экономику агрессора. В связи с выходом компании по производству турбин для зеленой энергетики и отмене их инвестиций в проекты в России фактически отрасль ветровой энергетики будет заморожена. Компания планировала вкладываться в 2,5 млрд долларов США.



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Источник: https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1501812549318238214?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501812549318238214%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Fato%2Fglava-mid-turcii-chavushoglu-pered-trehstoronney-vstr
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