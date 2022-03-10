Чавушоглу перед трехсторонней встречей отдельно поговорил с Кулебой и Лавровым

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча Кулебы, Эрдогана и Лаврова. Фото: twitter





"Перед трехсторонней встречей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – написал Чавушоглу в Twitter в четверг.





Позже Мевлют Чавушоглу также поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.





Напомним, глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в турецкий город Анталия, чтобы провести переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом в социальных сетях сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию, чтобы провести переговоры о прекращении РФ боевых действий и агрессии в отношении нашей страны. По информации украинских СМИ, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что трехсторонняя встреча с участием глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России состоится 10 марта в рамках дипломатического форума в турецком городе Анталия.

"Комментарии" информировали о том, что Кулеба заявил, что Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении. Большинство западных компаний выходят из российского рынка и прекращают инвестировать в экономику агрессора. В связи с выходом компании по производству турбин для зеленой энергетики и отмене их инвестиций в проекты в России фактически отрасль ветровой энергетики будет заморожена. Компания планировала вкладываться в 2,5 млрд долларов США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!