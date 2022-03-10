Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для проведения переговоров с Лавровым

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в турецкий город Анталия, чтобы провести переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Об этом в социальных сетях сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию, чтобы провести переговоры о прекращении РФ боевых действий и агрессии в отношении нашей страны.

По информации украинских СМИ, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что трехсторонняя встреча с участием глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России состоится 10 марта в рамках дипломатического форума в турецком городе Анталия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба заявил, что Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении. Большинство западных компаний выходят из российского рынка и прекращают инвестировать в экономику агрессора. В связи с выходом компании по производству турбин для зеленой энергетики и отмене их инвестиций в проекты в России фактически отрасль ветровой энергетики будет заморожена. Компания планировала вкладываться в 2,5 млрд долларов США. Посредством дипломатов и труда украинских партнеров за рубежом Россия не сможет обойти санкции. Что касается вывода средств российских бизнесменов, то уже идет работа с компаниями по заморожению этих средств, чтобы не дать агрессору финансировать свою армию. Правительство Германии сообщило, что предоставит зенитные ракеты для украинцев.

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