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ЦАХАЛ взорвал знаковое для ХАМАС здание

ЦАХАЛ взорвал один из символов ХАМАС

сегодня, 17:58
Автор:
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Константин Куликов
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ЦАХАЛ взорвал здание парламента в Газе, который считается одним из символов власти ХАМАС. Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ взорвал знаковое для ХАМАС здание

Парламент Газы

Кроме того, сегодня ЦАХАЛ начал штурм больницы Шифа: На входе в больницу, бойцы ЦАХАЛа столкнулись со взрывчаткой и отрядами террористов, после чего завязались ожесточенные бои, в результате которой было уничтожено 5 террористов. Операция продолжается.


Также сейчас идут бои с террористами ХАМАС в здании министерства юстиции Газы.

На днях, ЦАХАЛ взял под полный контроль основной оплот ХАМАС лагерь Шати, морской порт Газы, здание Законодательного совета, Правительственный центр, Институт по производству ракет и разработке оружия, и главную Штаб-квартиру полиции ХАМАС.

Напомним, что 7 октября ХАМАС совершил неожиданную атаку на Израиль, которую он втайне готовил полтора года. В результате проникновения групп террористов по суше, морю и по воздуху (на парапланах) и дальнейшей, устроенной ими резни, погибло 1400 израильтян, преимущественно мирных жителей — женщин, детей, стариков. Также 230 человек было похищено и уведено в Газу, в качестве заложников. Некоторых из убитых перед смертью истязали, снимая это на видео и публикуя в Интернет.

В ответ на эти действия Израиль начал военную операцию "Железные мечи". В ходе нее ЦАХАЛ начал избирательные бомбардировки сектора Газа, а затем — наземную операцию. В результате авиаударов по густозаселенному сектору Газа погибло, по данным минздрава анклава (который контролирует ХАМАС), до 11 тысяч человек, половина из которых дети. Это стало основанием для обвинения Израиля в неизбирательном применении силы против сектора Газа.

В свою очередь, Израиль заявил, что не свернет своей операции и требует освобождения заложников. Тайные переговоры об их освобождении, как сообщают СМИ, продолжаются.

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