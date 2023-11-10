ЦАХАЛ уничтожил близкую родственницу руководителя ХАМАС

Внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании убита в Газе, передает "Аль-Джазира". Об этом сообщают "Комментарии".

Исмаил Хания

Роаа Хания была убита в результате авиаудара ЦАХАЛ.

Уточняется, что она была студенткой-медиком. Удар пришелся по государственной школе на территории анклава, в районе Аль-Насер.

10 ноября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командиров и бойцов палестинского движения ХАМАС, участвовавших в атаке на Израиль 7 октября и планировавших нападения на израильских военнослужащих. Среди убитых оказались командир роты элитного подразделения ХАМАС "Нухба", глава взвода Омар аль-Хинди и глава снайперских подразделений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута. Также израильские военные поразили грузовой контейнер с 20 пусковыми установками для ракет.

Напомним, что 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль — боевики группировки жестоко убили 1400 израильтян, преимущественно мирных женщин, детей и стариков. По отношению ко многим из них применялись пытки, тела некоторых были сожжены. Кроме того, хамасовцы нападали на гражданский автотранспорт, расстреливая мирных израильтян в упор. Еще 230 израильтян были захвачены в заложники.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал военную операцию "Железные мечи". В рамках этой операции, по анклаву начали наноситься авиаудары, жертвами которых, по данным МОЗ сектора Газа, уже стали 10 тысяч палестинцев, половина из которых дети. ООН и арабские страны настаивали на прекращении авиаударов, а также отказе еврейского государства от проведения сухопутной операции в секторе Газа.

В свою очередь Израиль требовал освободить захваченных ХАМАСом заложников. В ответ террористы хотели освободить 10 тысяч палестинских заключенных из тюрем Израиля. Тайные переговоры об обмене проводились в Катаре, но они не увенчались успехом, после чего военный кабинет Израиля принял решение о проведении наземной военной операции.



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