В России есть человек, который может заменить Путина в его должности. Самым серьезным претендентом на президентское кресло является секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Такое мнение в интервью Гордону высказал бывший банкир и друг главы Кремля Сергей Пугачев.

Путина может заменить Николай Патрушев (фото из открытых источников)

По словам Сергея Пугачева, вообще на низком старте есть много желающих занять это кресло, но особенно ярко среди них выделяется секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он ведь очень ярко "светится" в медийном плане, пишет много статей в СМИ и делает немало публичных шагов.

"Конечно есть. На низком старте очень много людей. Но из таких особенно ярких, я имею в виду ярких не в объективном смысле, а ярких в медийном поле, ну, я вижу это Патрушев.", — отметил собеседник.

Бывший друг Путина отметил, что когда-то претендента на должность главы Кремля выбирал лично Путин. Все это зависело только от его решения. Таким образом, появился Дмитрий Медведев, который был президентом России с 2008 года по 2012 год. Но сейчас ситуация кардинально поменялась, ведь окончательное решение зависит от желания не Путина, а кандидата.

"...и вот, собственно, самым серьезным претендентом, является Патрушев, конечно...", — заявил бывший российский банкир.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин установил две даты по оккупации Луганской и Донецкой областей. Президент России Владимир Путин поставил перед российским военным командованием задачу 1 июня отчитаться о полном захвате Луганской области, а до 1 июля порадовать его приятными новостями о полном установлении контроля над соседней Донецкой областью.

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