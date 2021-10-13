Будет ли транзит газа по территории Украины: итоги саммита с ЕС

Пресс-служба Президента Украины опубликовала основные итоги саммита Украины и Европейского Союза.

23-ий Саммит Украина и Европейского Союза - фото пресс-службы Президента Украины

23-ий Саммит Украины и ЕС состоялся 12 октября 2021 г. Встретились трое политиков: Владимир Зеленский, Президент Украины, Шарль Мишель, Президент Европейского совета, и Урсула фон дер Ляйен, Президент Европейской комиссии. Обсуждались общие вопросы продолжения сотрудничества и злободневные вопросы транзита газа и другие.

Заявление об итогах саммита содержит 25 пунктов. Решения, актуальные для украинского касаются следующего:

1. Энергетические вопросы: Украина до 2024 г. остается приоритетной страной для транзита газа в ЕС.

2. ЕС планирует предоставить Украине финансовую помощь для поддержки реформ, в частности — для развития свободной торговли. Сейчас в рамках плана для Восточного партнерства для нее мобилизировано 6,47 млрд евро, которые должны быть использованы для стимулирования экономики после пандемии. Кроме того ЕС до конца 2021 г. подтверждает предоставление 25,4 млн евро для граждан, пострадавших от войны.

3. ЕС призывает Россию признать свою вину в сбивании рейса МН17 и приобщиться к переговорам с Австрией, Нидерландами по этому вопросу.

4. Продолжается сотрудничество, приближающее Украину к ЕС:

— отмена ввозной пошлины;

— поддержка "зеленой" энергетики и интеграция энергетических рынков Украины и ЕС;



— сотрудничество в сферах финансов, телекоммуникации, почтовой и курьерской связи, а также реформы таможенного, климатического, природоохранного законодательства и тому подобное;

— развитие в области качества промышленной продукции, в частности, в направлениях сырья и аккумуляторов;

— Украина с 1 ноября 2021 г. будет председательствовать в Стратегии ЕС для Дунайского региона.

5. Продолжение сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В ближайшее время Украина присоединится к военной операции ЕС "Алтея". ЕС также будет способствовать развитию военного образования.

6. Украина и дальше обязуется заботиться о правах национальных меньшинств на своей территории.

7. По вопросам войны на востоке Украины Европейский Союз

— в очередной раз осуждает нарушение территориальной целостности Украины вследствие российской агрессии, аннексии Крыма и Севастополя;

— продолжает политику непризнания и будет применять ограничительные мероприятия;

— приветствует дипломатические усилия Украины для восстановления территориальной целостности и суверенитета;

— поддерживает Нормандский формат;

— осуждает принуждение украинских граждан на неподконтрольных территориях получать российские паспорта;

— помогать бороться с последствиями войны на Донбассе и Луганщине: поставка воды, энергоносителей, движение людей через линию разграничения.

Издание "Комментарии" ранее публиковало ожидания эксперта по Саммита Украина и ЕС.





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