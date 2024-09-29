Будет ли Трамп за Украину: что сказал Зеленский

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах.

Зеленский в США встретился с Трампом в США. Фото из открытых источников

"Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", – заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, Дональд Трамп был очень заинтересован услышать от него детали плана победы. Также Трамп спрашивал у Зеленского о ситуации на фронте, в какой западной помощи нуждается Киев и почему вообще РФ напала на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

