Будет ли Беларусь воевать на стороне агрессора: что думают эксперты

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Козлова Альбіна
Будут ли вооруженные силы соседней Беларуси воевать на стороне агрессора и что происходит в стране прокомментировали эксперты. По словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, попытки в Минске найти в украинском посольстве "разведчиков" есть не что иное, как бестолковая попытка оправдать вступление Беларуси в войну россии против нас.
Фото иллюстративное / Pixabay
Украинский политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко говорит, что белорусов в Украине должен встречать законный президент республики, избранный на выборах демократическим путем – Светлана Тихановская. Самим белорусам украинцы уже не раз говорили, что те могут перейти на сторону Украины, сдать технику и получить амнистию и вознаграждение.
Политический эксперт Алексей Голобуцкий подчеркнул, что до сих пор остается неопределенной ситуация с Беларусью, потому что путинский режим хочет, что войска Беларуси были втянуты в войну. Однако на днях госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович делал заявления о том, что "Беларуси это не нужно".
Эксперт считает, что все приказы командования белорусских войск будут саботироваться солдатами и офицерами.
Как сообщал портал, в СБУ назвали количество военных, которые могут быть запущены из Беларуси в Украину.
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