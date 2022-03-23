Будет ли Беларусь воевать на стороне агрессора: что думают эксперты

Будут ли вооруженные силы соседней Беларуси воевать на стороне агрессора и что происходит в стране прокомментировали эксперты. По словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, попытки в Минске найти в украинском посольстве "разведчиков" есть не что иное, как бестолковая попытка оправдать вступление Беларуси в войну россии против нас.

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"Точнее вступление Лукашенко, ведь белорусы воевать с нами не хотят. Завершится это очень плохо – дестабилизацией Беларуси и ее правящего режима. Вспомните сотни тысяч на улицах белорусских городов. Мы все увидим Европейскую Беларусь, которая будет не врагом, а союзником, как во времена Константина Острожского. Именно он добился общей победы под Оршей. Она точно не последняя", — написал политик.

Украинский политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко говорит, что белорусов в Украине должен встречать законный президент республики, избранный на выборах демократическим путем – Светлана Тихановская. Самим белорусам украинцы уже не раз говорили, что те могут перейти на сторону Украины, сдать технику и получить амнистию и вознаграждение.



"Если Лукашенко решится погнать свою армию в Украину, то надо, чтобы ее встречала Тихановская. Чтобы белорусы сразу же приносили присягу президенту Беларуси и сразу на Брест начинать освободительный поход", — отметил эксперт.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий подчеркнул, что до сих пор остается неопределенной ситуация с Беларусью, потому что путинский режим хочет, что войска Беларуси были втянуты в войну. Однако на днях госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович делал заявления о том, что "Беларуси это не нужно".

Эксперт считает, что все приказы командования белорусских войск будут саботироваться солдатами и офицерами.

"На фоне подтвержденных сведений о передислокации военных из границы с Украиной обратно в Брест можно сделать вывод, что у Лукашенко реальные проблемы с лояльностью военных. Белорусы не имеют никакого желания умирать за безумие Путина. То есть соответствующие приказы Лукашенко, если они будут отданы, будут саботироваться. Передать руководство белорусской армией российским генералам, чтобы они отправляли белорусов на убой? Так же скорее всего приказы будут саботироваться. Так что, судя по всему, Лукашенко занимается тем, что тянет время и ждет достаточного или полного ослабления позиций россии — как в войне, так и в социально-экономическом плане ", – объясняет Алексей Голобуцкий. Как сообщал портал, в СБУ назвали количество военных, которые могут быть запущены из Беларуси в Украину.

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