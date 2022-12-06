Будет как с Антоновским: Арестович рассказал, что ожидает Крымский мост

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, Крымский мост ожидает судьба Антоновского моста в Херсоне. Именно так представитель офиса Президента комментирует вчерашнее посещение Владимиром Путиным Крымского моста в эфире Фейгин LIVE.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Снабжение войск идет преимущественно железнодорожным способом, все автомобильные поставки — это пока капля в море, надо поставлять весь Крым: население там почти 3 миллиона. В общем такая история, сильно пахнет по-херсонски, а будет пахнуть еще больше со временем. Можно исходить из того, что повреждения были такими, что все-таки это дольше отнимет у них восстановление". – убежден советник ОПУ.

У Алексея Арестовича свое мнение относительно Крымского моста. Он говорит, что с ним будет, как с Антоновским мостом в Херсоне.

"Снабжение южной группировки повисло на соплях. После этого я думаю, что преждевременный вывод из Херсона под нашими ударами не в последнюю очередь благодаря проблемам железнодорожного и автомобильного полотна на Крымском мосту", — сообщил советник ОПУ.

По словам чиновника, Антоновский мост много стоял, но выполнил свою функцию. Сооружение честно рухнуло и тем самым прервало поставки войска РФ. такая же судьба ожидает примерно Крымский мост, — подытожил Арестович.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что Евросоюз готовит Путину дополнительные санкции: что они предусматривают. Реагируя на полномасштабное российское вторжение на территорию Украины, представители Еврокомиссии намерены в рамках уже девятого пакета ограничений применить санкции в отношении горнодобывающей промышленности Российской Федерации. Об этом сообщает The Financial Times. Издание сообщает, что представители Евросоюза намерены применить ряд запретов относительно будущих инвестиций в горнодобывающую промышленность страны-агрессоры.

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