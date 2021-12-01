«Будем действовать по полной программе»: в МИД отреагировали на слова Лукашенко о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба довольно жестко прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "де-юре и де-факто российском" Крыме. Как передает издание "Комментарии", свою позицию главный украинский дипломат озвучил на саммите глав внешнеполитических ведомств НАТО в Риге, пишет "Украинская правда".

Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES

Заявление Лукашенко Дмитрий Кулеба назвал "потоком сознания", что не заслуживает какой-либо оценки. В то же время министр подчеркнул, что Украина будет оценивать то, что последует за такими провокационными заявлениями. Если после слов будет признание Минском Крыма, как части российской территории на официальном уровне, то это нанесёт огромный удар по белорусско-украинским отношениям.

Также дипломат добавил, что дискуссии относительно Крыма неуместны. Для Украины это не тот вопрос, где можно полемизировать. В этом вопросе Киев не готов идти на какие-либо уступки.

Отметим, предшествовало такой реакции Дмитрия Кулебы сказанное Александром Лукашенко о Крыме. Лукашенко заявил, что он не скрывает своего желания приехать в Крым. При этом Лукашенко уточнил, что посещение им аннексированного Крыма станет "де-юре и де-факто" признанием со стороны Беларуси этой территории часть России. Интересно, что такое заявление самопровозглашенный президент сделал не для белорусской публики, а для российской, дав интервью телеканалу "Россия 1". Ранее Лукашенко постоянно пытался маневрировать в вопросе Крыма. Отказывался прямо признавать Крым российской территорией.

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