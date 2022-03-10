Британская власть упростит процедуру получения виз для украинских беженцев:подробности

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Лиля Воробьева
Власти Великобритании теперь будут предоставлять визы для украинских беженцев в онлайн-режиме. Такой шаг навстречу украинцам был сделан после оглашения негативной информации о задержке в центрах обработки заявлений.
Британия упрощает получение виз для беженцев из Украины (фото из открытых источников)
Глава британского министерства внутренних дел Прити Патель проинформировала, что уже на следующей неделе украинским гражданам с паспортами не нужно будет идти в визовый центр, планируя свою поездку в эту страну.
Британская система была подвергнута критике после того, как некоторые беженцы смогли добраться в портовый город Кале во Франции, прежде чем им поступило указание ехать на встречу в Париж или Брюссель в рамках административных процедур.
Как отметила глава британского министерства, украинцы с документами теперь смогут получить разрешение на въезд на британскую территорию полностью в режиме онлайн. В частности, где бы они ни находились, и могут предоставить свои биометрические данные уже в самой Британии.
Вместе с тем, проверку безопасности ехавших в Британию украинских беженцев никто не отменял.
Чиновница британского ведомства резюмировала, что она имеет две ключевые цели, решая этот вопрос. Первая цель – позаботиться о безопасности британских граждан. Вторая цель – реализовать все возможное, чтобы помочь беженцам из Украины.
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