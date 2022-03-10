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Британская власть упростит процедуру получения виз для украинских беженцев:подробности

Украинцы с документами теперь смогут получить разрешение на въезд на британскую территорию в режиме онлайн

сегодня, 18:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Власти Великобритании теперь будут предоставлять визы для украинских беженцев в онлайн-режиме. Такой шаг навстречу украинцам был сделан после оглашения негативной информации о задержке в центрах обработки заявлений.

Британская власть упростит процедуру получения виз для украинских беженцев:подробности

Британия упрощает получение виз для беженцев из Украины (фото из открытых источников)

Об этом информирует ВВС.

Глава британского министерства внутренних дел Прити Патель проинформировала, что уже на следующей неделе украинским гражданам с паспортами не нужно будет идти в визовый центр, планируя свою поездку в эту страну.

Британская система была подвергнута критике после того, как некоторые беженцы смогли добраться в портовый город Кале во Франции, прежде чем им поступило указание ехать на встречу в Париж или Брюссель в рамках административных процедур.

Как отметила глава британского министерства, украинцы с документами теперь смогут получить разрешение на въезд на британскую территорию полностью в режиме онлайн. В частности, где бы они ни находились, и могут предоставить свои биометрические данные уже в самой Британии.

Вместе с тем, проверку безопасности ехавших в Британию украинских беженцев никто не отменял.

Чиновница британского ведомства резюмировала, что она имеет две ключевые цели, решая этот вопрос. Первая цель – позаботиться о безопасности британских граждан. Вторая цель – реализовать все возможное, чтобы помочь беженцам из Украины.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России. Эстонские власти объявили о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.


 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-60686254
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