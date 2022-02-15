Британия не возьмет на себя обязательство принимать беженцев из Украины – СМИ

Глава британского Министерства иностранных дел Элизабет Трасс сделала заявление, что риски еще одного вторжения в нашу страну "очень высокие". Вместе с тем Британия не может обязать себя принять беженцев из Украины на данном этапе.

Элизабет Трасс (фото из открытых источников)

Об этом чиновница Британии сказала во время эфира на британской радиостанции, информирует Politico.

Она не доверяет заверениям российских властей, что глава РФ не намерен напасть на Украину: "просто не заслуживает доверия".

Руководитель МИД Британии убеждена, что, вероятно, это еще произойдет. Она добавила, что такое военное противостояние может быть долго или затянуться. Эта война принесет большие убытки как украинцам, так и жителям РФ. Трасс также придерживается мнения, что во время такого военного противостояния будет "угроза европейской безопасности".

Отвечая на вопрос представителей СМИ, сможет ли Британия принять украинских беженцев, руководитель министерства ответила, что таких обязательств на этом этапе на себя не берет.

Министр британского МИД отметила, что сейчас очень важно, чтобы не было уступок России в плане подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Трасс, она формирует свои суждения о людях, оценивая их действия, а не слова. И сказала, что слышала от российского президента заверение, что не будет никакой военной агрессии. Вместе с тем у украинской границы стоит готовая к нашествию русская армия.

Важно, что РФ собрала в пограничье рядом с Украиной более 100 тысяч воинов. Солдаты и техника будто дислоцировались для того, чтобы принять участие в "союзных" учениях на территории Белоруссии, которые продлятся до 20 февраля. Поэтому представители международного сообщества опасаются, что эти военные силы Россия может использовать для будущего вооруженного вторжения.

Вместе с тем, 15 февраля представители министерства обороны РФ сделали заявление, где указано, что их войска возвращаются на места своей постоянной дислокации.

К слову, в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова сказано, что представители Запада ответили на российские инициативы по претензиям к политике оборонного альянса "положительно". Вместе с тем, этот диалог продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Британия готовит военных на случай кризиса беженцев из-за вторжения России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!