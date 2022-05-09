Боррель предлагает восстанавливать Украину за счет замороженных денег РФ

Государствам Европейского Союза стоит рассмотреть вопрос восстановления Украины после войны за счет замороженных валютных резервов Российской федерации.

Боррель выступает за использование замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины. Фото: Facebook/Council of the European Union

Об этом в интервью Financial Times заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, в феврале Соединенные Штаты Америки направили часть замороженных активов центробанка Афганистана для выплат гуманитарной помощи стране и компенсаций жертвам терроризма. Боррель считает, что было бы логично предпринять аналогичные шаги по отношению к России.

В марте российское руководство заявило, что санкции против центробанка РФ заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов.

"Я был бы очень за использование замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины, потому что это очень логично", – подчеркнул Боррель.

Ранее Боррель призывал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей.

Как сообщалось ранее, в начале апреля представители Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков, или 8 миллиардов долларов.

Это было сделано через сорок пять дней с тех пор, как впервые были введены санкции в отношении близких соратников Владимира Путина.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций Европейского союза в отношении Российской федерации будет включать отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков.

Стоит отметить, что в марте Евросоюз уже исключил несколько российских банков из SWIFT. В то же время, ЕС не стал накладывать санкции на крупнейшие банки России – "Сбербанк" и "Газпромбанк", так как через эти два финучреждения осуществляется оплата за импорт газа и нефти из России.























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