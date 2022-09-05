Борис Джонсон в последний день работы позвонил Владимиру Зеленскому

Закончился последний день Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании. В этот день британец позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба Соединенного Королевства.

Джонсон в последний день работы позвонил по телефону Зеленскому. Фото с открытых источников

В своем разговоре Борис Джонсон заверил, что верит в победу Украины и ее народа над Российской Федерацией. Зеленский был благодарен британскому политику за постоянную поддержку и веру в народ Украины. Также Зеленский рассказал о контрнаступательных действиях на южном направлении страны.

Далее разговор продолжил снова Борис Джонсон, который до сих пор убежден, что украинская армия будет и дальше продвигать в южном направлении и отразит российские силы. А также добавил, что его страна и дальше непоколебима в поддержке Украины.

В конце же премьер-министр Великобритании сообщил работать с Зеленским и поддерживать Украину было честью для него. После оба лидера стран договорились поддерживать тесную связь как настоящие друзья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс. По постоянным заявлениям и комментариям к вступлению в должность премьер-министра, можно сказать, что Трасс будет поддерживать Украину и дальше против агрессии Российской Федерации. Трасс даже готова использовать ядерное оружие, о чем сообщила на последних дебатах со своим конкурентом. Кроме того, в ее заявлениях звучало, что она будет двигаться по тому же курсу, что и Борис Джонсон.

Также, "Комментарии" писали о новом звании , которое получил Борис Джонсон в Украине. Им оказалось звание почетного гражданина Одессы, сообщил мэр города Труханов.

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