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Большой подарок для Москвы: эксперт заявил о беспрецедентной уступке США

По результатам переговоров в трех разных форматах на этой неделе Запад не пошел на пересмотр своего курса

сегодня, 07:44
Автор:

Кравцев Сергей
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В Москве заявили, что разочарованы итогами заседания совета ОБСЕ и не видят оснований для нового раунда переговоров с США в ближайшее время. В свою очередь глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау оценил риск возникновения войны в Европе как значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Эти новости говорят о том, что по результатам переговоров в трех разных форматах на этой неделе Запад не пошел на системный пересмотр архитектуры европейской безопасности, к которому стремилась Москва. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Большой подарок для Москвы: эксперт заявил о беспрецедентной уступке США

Флаги США и РФ. Фото: Ua-informator-prod-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces

"Значит ли это, что вскоре Россия попытается решить вопрос грубой силой для достижения своего? Вероятно, хотя это не равно неизбежности большой войны между Россией и Украиной. Возникновение полномасштабного конфликта остается маловероятным сценарием, потому что политическая ситуация в Украине достаточно стабильна, как и неплохо скоординированная поддержка от США и Евросоюза. Кремль же имеет другие менее рискованные опции для значительного повышения ставок, включая: эскалацию боевых действий на Донбассе до уровня 2014-15 лет; размещение ядерного оружия в Белоруссии; кибератаки по особо важным объектам в Европе и США; организацию нового кризиса мигрантов с помощью Минска; обострение газового шантажа; создание военных баз в Латинской Америке", – отметил эксперт.

Он добавляет, Вашингтон решил выделить Украине дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов, что сигнализирует об отсутствии точного понимания в администрации Джо Байдена следующих шагов Кремля и о подготовке США к различным вариантам развития событий.

"Может ли Путин временно отступить? По крайней мере, США дали Москве возможность пойти на деэскалацию, сохранив лицо. Хотя Вашингтон и не закрыл двери Украины и Грузии в НАТО, но пошел на некоторые уступки, предложив российской стороне обсудить сокращение масштабов учений и вооружений в Восточной Европе, а также неразмещение ракет в Украине. К тому же, сам факт проведения наиболее глубоких со времен окончания Холодной войны переговоров стратегического характера уже является большим подарком США и существенным достижением для Москвы. Выбор за Путиным", — резюмировал эксперт.

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Источник: https://www.facebook.com/odyusupov1
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