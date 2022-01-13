В Слуге народа заявили, что пакет санкций коллективного Запада против РФ уже практически готов

Руководство НАТО дало ясно понять России, что изменять свои принципы для Кремля они не намерены. Но даже после этого Кремль продолжил переговоры, несмотря на предыдущие заявления замглавы МИД РФ Рябкова о том, что все может закончиться только одной встречей, если ключевые требования России будут отвергнуты. Это говорит о том, что Москва сегодня очень заинтересована в таких переговорах и готова вести их столько, сколько нужно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп "Слуги народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

Нардеп отметил, сам факт проведения переговоров уже считается большим успехом для Кремля. Еще большим успехом в Кремле считают, что НАТО готово продолжать с ними переговоры по конкретным вопросам и в дальнейшем, несмотря на отказ удовлетворить российские требования.

"Ведь суть состоит в том, что Россия и не рассчитывала получить от Запада исполнение всех ее требований во время первой встречи. Свою задачу на этом этапе она видит, чтобы втянуть Запад в диалог и, выдвигая самые разные ультиматумы и условия, вносить раскол между странами НАТО. В надежде в будущем на решение ключевой своей задачи – получение гарантий о нерасширении Альянса и признании постсоветского пространства сферой влияния РФ", – отметил Чернев.

Он добавляет, в свою очередь, Запад, поддерживая диалог с Кремлем, стремится снизить риск военной эскалации и готов на компромисс в конкретных предметных вопросах, таких, например, как ограничение вооружений в Европе. Однако идти на уступки по принципиальным вопросам в Альянсе не намерены. Более того, агрессивное поведение Кремля не только сплотило НАТО, но и привело к росту пронатовских настроений в Швеции и Финляндии.

"Снабжение вооружения Украине растет и ускоряется, пакет согласованных санкций коллективного Запада против России уже практически готов, и ситуация для Кремля с каждым днем лишь ухудшается. Однако недооценивать противника отнюдь не стоит. Загнанный зверь – самый опасный. Поэтому и дальше усиливаем армию и мобилизуем международную поддержку", – отметил политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты прокомментировал возможность США ввести персональные санкции против Путина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!