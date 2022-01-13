В Слуге народа заявили, что пакет санкций коллективного Запада против РФ уже практически готов

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Кравцев Сергей
Руководство НАТО дало ясно понять России, что изменять свои принципы для Кремля они не намерены. Но даже после этого Кремль продолжил переговоры, несмотря на предыдущие заявления замглавы МИД РФ Рябкова о том, что все может закончиться только одной встречей, если ключевые требования России будут отвергнуты. Это говорит о том, что Москва сегодня очень заинтересована в таких переговорах и готова вести их столько, сколько нужно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп "Слуги народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева
Нардеп отметил, сам факт проведения переговоров уже считается большим успехом для Кремля. Еще большим успехом в Кремле считают, что НАТО готово продолжать с ними переговоры по конкретным вопросам и в дальнейшем, несмотря на отказ удовлетворить российские требования.
Он добавляет, в свою очередь, Запад, поддерживая диалог с Кремлем, стремится снизить риск военной эскалации и готов на компромисс в конкретных предметных вопросах, таких, например, как ограничение вооружений в Европе. Однако идти на уступки по принципиальным вопросам в Альянсе не намерены. Более того, агрессивное поведение Кремля не только сплотило НАТО, но и привело к росту пронатовских настроений в Швеции и Финляндии.
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